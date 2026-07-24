Aydın'da baraj doluluk oranları bir yılda yüzde 16'dan yüzde 62'ye yükseldi

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz tarihinde yüzde 16 olan doluluk seviyesi bu yıl yüzde 62 oldu.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Temmuz ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 23 Temmuz 2025 yılında yüzde 16 olan doluluk seviyesi 23 Temmuz 2026 yılında yüzde 62 oldu. Ayrıca Aydın'da bulunan 20 adet göletin ortalama doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.

Paylaşılan 23 Temmuz 2026 verilere göre, 414 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda doluluk oranı yüzde 66 oldu. 14 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 93 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47 oldu. 95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80 oldu. 30 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58 oldu. 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 93 oldu. 1 milyar 32 milyon metreküp depolama hacmi olan Adıgüzel Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı