Avrupa’nın en büyüğü Sivas’ta görüntülendi

Sivas'ta doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Avrupa'nın en büyük türü olan Akkuyruklu kartalı görüntüledi. Yuvasındaki 2 yavru ile görüntülenen anne kartalın ihtişamı, mest etti.

Sivas'ta yaşayan ve yurdun dört bir yanında yaban hayatını görüntüleyen Mustafa Aslan, Avrupa'nın en büyük kartalını görüntüledi. Kanat açıklığı 2 metre 40 santimetreye ulaşabilen ağırlığı yaklaşık 7 kilograma ulaşabilen ve kel kartal ile karıştırılabilen Akkuyruklu kartalı 2 yavrusuyla birlikte yuvasında görüntüleyen Aslan, "Ebeveynler her zaman tek yavrunun yetiştiği yuvada bu sene iki yavru yetiştirmeyi başarmıştı" dedi.

Akkuyruklu kartal ile ilgili bilgiler veren yaban hayat fotoğrafçısı Mustafa Aslan, "Geçtiğimiz günlerde Akkuyruklu kartal görüntüledim. Avrupa'nın en büyük kartalı kanat açıklığı 240 cm'ye kadar uzanabiliyor. Bu da kartalı oldukça büyük bir kuş sınıfına sokuyor. 'Golden eagle' olarak bilinen Kaya kartalından daha da büyük bir kartal. Akkuyruklu kartalı Türkiye'de insanlar genellikle 'Bold eagle' yani kel kartal dediğimiz Amerika'da simge olan kuşla karıştırıyorlar ama aslında farklı bir tür. Kel kartal Türkiye'de bulunmayan bir tür. Bizim en büyük kartalımız Akkuyruklu kartal. Yıllardır ben bu türü takip ederek görüntülüyorum. İlk olarak yaklaşık 4 yıl önce yuvasını bulmuştum. Bu dört yıllık süre zarfında hayvan aynı yuvaya tekrar tekrar gelerek yuva yapıyor, yavru yetiştiriyor ve tekrar buradan gidiyor. Ebeveynler bu yuvada başarıya ulaştıkça aynı yuvayı tekrar tekrar kullanıyorlar. O yüzden de bir avantaj sağlanmış oluyor çünkü aynı yere gittiğim zaman onları bulabiliyorum" dedi.

"Akkuyruklu kartala herkes ilgi duyuyor"

Bu tür yırtıcı kuşların birden fazla yavru büyütmesinin nadir olduğunu ifade eden Aslan, "Önceki yıllarda hep tek yavru oluyordu ama bu sene iki yavru vardı. Genellikle büyük yırtıcı kuşlarda çok fazla yavru göremiyordum. Bu yüzden ilk defa Akkuyruklu kartalı iki yavruyla görmek beni mutlu etti. Onların güzel hallerine tanıklık etmiş oldum. Ebeveynler her zaman tek yavrunun yetiştiği yuvada bu sene iki yavru yetiştirmeyi başarmıştı. Onların da hayat mücadelesi zor. Eski yıllarda biyologlarla beraber Akkuyruklu kartalın yuvasının altında arayışında pelet arayışında da bulunmuştuk. Yediği hayvanların artıklarından yol çıkarak beslenme diyetine dair araştırmalar yapılmıştı. Tavşan gibi büyük canlılardan, balık gibi farklı canlıları avladığını gördük. Ebeveynler iki yavruyu doyurmak için gün içerisinde sürekli telaş içindeler. Sürekli bir koşuşturma halindeler ve iki kocaman yavruyu da doyurmak kolay bir iş değil. Onların bu hayat telaşına tanıklık etmek çok güzel ve bunu insanlarla buluşturmak çok keyifli. Çünkü bu dünya sadece bizden ibaret değil. Biz kendi telaşımızdan etrafı fazla görmeyebiliyoruz. Ama aynı şekilde en büyükten en küçüğü birçok canlı yaşam mücadelesinin tam ortasında. Hepsi biz görmesek de farklı bir mücadele veriyor. Bu yüzden böyle farklı detaylar yakalamak hoşuma gidiyor. Akkuyruklu kartala herkes ilgi duyuyor. Sebebi ise büyüklüğünden dolayı. İnsanlar kartal ve yırtıcı türlere daha fazla sempati besliyorlar. Çok da büyük olduğu için herkes ilgiyle, merakla çektiğim görüntüleri izledi ve beğendi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı