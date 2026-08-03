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Emirhaydar Mahallesi'nde İmece Usulü Mezarlık Yenilemesi

Emirhaydar Mahallesi'nde İmece Usulü Mezarlık Yenilemesi
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Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Emirhaydar Mahallesi’nde vatandaşlar, mahalle mezarlığının içini imece usulüyle kilitli parke taşı döşeyerek daha kullanışlı hale getirdi.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Emirhaydar Mahallesi'nde vatandaşlar, mahalle mezarlığının içini imece usulüyle kilitli parke taşı döşeyerek daha kullanışlı hale getirdi.

Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, mezarlık içerisinde yaklaşık 350 metrelik alana kilitli parke taşı döşedi. Vatandaşların ortak katkısıyla temin edilen parke taşları ve kum kullanılarak yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Mahalle Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, mezarlığın özellikle kış aylarında çamur, yaz aylarında ise toz nedeniyle ziyaretçiler için zorluk oluşturduğunu belirterek, mahalle halkının desteğiyle sorunu imece usulüyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Kaya, "Mahallemiz mezarlığı kışın çamur, yazın ise toz içinde kalıyordu. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek kilitli parke taşlarını ve gerekli malzemeleri temin ettik. Hep birlikte çalışarak mezarlık içerisindeki yaklaşık 350 metrelik alanı parke taşıyla döşedik. Destek veren tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmanın mezarlık ziyaretlerini daha rahat hale getirdiğini belirterek, imece kültürünün yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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