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Antalya'da bir günde iki mevsim: Öğlen kavurucu sıcak, akşam ani yağmur

Antalya'da bir günde iki mevsim: Öğlen kavurucu sıcak, akşam ani yağmur
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Antalya'da öğlen 32 derece sıcaklık ve yüzde 70 nemle boğuşan vatandaşlar, akşam aniden bastıran sağanak yağmurla şaşkına döndü. Kepez'deki Kent Ormanı'nda etkili olan yağmur, piknik yapanları kamelyalara ve işletmelere sığınmak zorunda bıraktı.

Yaz mevsiminin en sıcak aylarından birini yaşayan turizm kenti Antalya, bir günde iki mevsimi birlikte yaşadı. Öğlen saatlerinde kavurucu sıcak ve nemle boğuşan vatandaşlar, akşam ise aniden bastıran yağmur ile hayrete düştü.

Öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 70 dolaylarında seyrettiği kentte, Antalyalılar ile kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler kavurucu sıcakta kendilerini sahil kenarlarına ve piknik alanlarına attı. Akşam saatlerinde ise aniden gökyüzünün bulutlarla kaplanmasının ardından özellikle Kepez ilçesindeki Kent Ormanı'nda aniden bastıran yağmur ile vatandaşlar büyük şok yaşadı. Ağustos ayının ortasında gündüz sıcaktan kaçan Antalyalılar, akşam aniden bastıran yağmurla ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Kimi vatandaşlar piknik alanlarındaki işletmelere, kimileri ise kamelyalara sığındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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