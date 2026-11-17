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Antalya'nın Manavgat ilçesinde balık tutmak için Sorgun Boğaz Sahili'ne gelen vatandaşın oltasına balon balığı takıldı. Balığın zehirli olabileceğini düşünen vatandaş, dokunmadan yardım istedi. Balon balığı olduğu belirlenen balık, sopa ve bez yardımıyla oltadan çıkarılarak kuma gömüldü.

Manavgat'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen bir vatandaş, balık tutmak için balık malzemelerini alarak Sorgun Boğaz Sahili'ne geldi. Denize oltasını atan vatandaş, kısa süre sonra oltasına takılan balığı büyük bir heyecanla çekmeye başladı. Ancak yakaladığı balığın üzerindeki benekleri fark eden vatandaş, balon balığı olabileceğinden şüphelendi. Balığa dokunmadan sahilde görevli arkadaşını telefonla arayan vatandaş, yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaşı, balığın balon balığı olduğunu belirledi. Balık, sopa ve bez yardımıyla oltadan çıkarılarak kuma gömüldü. Balığın kumsala bırakıldığında şişmesi ise dikkat çekti.

Daha önce de balon balığı yakaladığını belirten vatandaş, "Havanın güzel olmasıyla birlikte ben de buradaki vatandaşlar gibi balık tutmaya geldim. Biraz önce zehirli balon balığı oltama takıldı. Ben bugün şansımı denemeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı