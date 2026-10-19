Antalya Gazipaşa'da çam kese böceği yumurta koçanları temmuz-ekimde toplanıyor

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çam kese böceği yumurta koçanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Temmuz-ekim ayları arasında yürütülen saha kontrolleriyle zararlının çoğalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gazipaşa'da ormanların sağlığını korumak ve genç çam ağaçlarının gelişimini desteklemek amacıyla çam kese böceğine karşı mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Ormanlarda erken ve etkin müdahaleyi önemseyen yetkililer, zararlının henüz larva dönemine geçmeden kontrol altına alınmasını sağlayan mekanik mücadele yöntemini uyguluyor. Bu kapsamda Yeniköy ve Çamlıca Orman İşletme Şefliklerinin sorumluluk alanlarında çam kese böceği yumurta koçanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Genç ormanların gelişimi korunuyor

Çam kese böceği (Thaumetopoea wilkinsoni), çam ağaçlarının ibreleriyle beslenerek ağaçların gelişimini olumsuz etkileyebilen zararlılar arasında yer alıyor. Özellikle genç orman alanlarında meydana gelen yoğun zararlılar, ağaçların gelişme hızının düşmesine ve orman sağlığının zarar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle zararlıya karşı erken dönemde müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. Yumurta koçanlarının toplanması yöntemiyle zararlının çoğalmasının sınırlandırılması, larva dönemine geçişin kontrol altına alınması ve genç meşcerelerde oluşabilecek gelişme geriliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Yumurta koçanları sahada tespit ediliyor

Çam kese böceğinin dişi kelebekleri, yumurtalarını genellikle çam ağaçlarının ibrelerinin çevresine silindirik kümeler halinde bırakıyor. Yumurta koçanlarının üzeri pullarla kaplı olduğu için gri, gümüşi veya açık kahverengi renklerde görülebiliyor. Saha çalışmalarında bu koçanların tespit edilerek toplanması, zararlının yaşam döngüsünün erken aşamasında kontrol altına alınmasına katkı sağlıyor. Böylece larvaların ortaya çıkmasından önce müdahale edilerek orman ekosistemi üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.

Çalışmalar temmuz-ekim döneminde yürütülüyor

Gazipaşa ve çevresinde çam kese böceğinin yumurta koçanlarını toplama zamanı; yumurta bırakma dönemi, rakım ve sıcaklık şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle temmuz-ekim ayları arasında saha kontrolleri gerçekleştirilerek uygun alanlarda çalışmalara başlanıyor. Yeniköy ve Çamlıca Orman İşletme Şefliklerinde yürütülen uygulamalarla zararlının yoğunluğunun azaltılması ve ormanların doğal gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yararlı böcekler de korunuyor

Mücadele çalışmalarında yalnızca zararlının azaltılması değil, orman ekosistemindeki doğal dengenin korunması da dikkate alınıyor. Toplanan yumurta koçanları, biyolojik mücadele açısından yararlı parazitoitlerin korunması gözetilerek değerlendiriliyor ve larva çıkışına izin verecek şekilde planlanan açık alanlara bırakılıyor. Bu uygulamayla zararlıya karşı mücadele yürütülürken doğada çam kese böceğinin doğal düşmanı olan yararlı canlıların da korunması hedefleniyor.

Amaç sağlıklı ve dirençli ormanlar

Ormanların korunmasında erken müdahale, zararlılarla mücadelenin en önemli aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Yumurtaların larva döneminden önce toplanması, özellikle genç çam ormanlarında zararın sınırlandırılması açısından önem taşıyor. Gazipaşa'daki Yeniköy ve Çamlıca Orman İşletme Şefliklerinde sürdürülen çalışmalarla çam kese böceğinin yayılımının kontrol altına alınması, genç ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve ormanların gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı