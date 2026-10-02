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Antalya'da yabancı turistler sağanağa rağmen Aşağı Düden Şelalesi'ni ziyaret etti

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Antalya'da yabancı turistler sağanağa rağmen Aşağı Düden Şelalesi'ni ziyaret etti
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Antalya'da öğle saatlerinde de süren sağanağa rağmen yabancı turistler Aşağı Düden Şelalesi'ni ziyaret etti. Şemsiyelerle gezen ziyaretçiler, falezlerden 40 metre yükseklikten denize dökülen suyu fotoğraflayıp özçekim yaptı; botla yaklaşan gruplar serpintiler arasında eğlendi.

Antalya'da sağanağa rağmen Aşağı Düden Şelalesi'ni ziyaret eden yabancı turistler, falezlerden 40 metre yükseklikten denize dökülen suyun oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı. Şemsiyeleriyle gezen turistler, yeşillikler arasından Akdeniz'e uzanan şelaleyi fotoğraflayıp özçekim yaparken, botlarla yaklaşan gruplar da su serpintileri arasında eğlenceli anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 22 dereceye düştüğü Antalya'da, sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde de sürdü. Sağanağa rağmen kentin doğal güzelliklerini gezmeye devam eden yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri Aşağı Düden Şelalesi oldu.

Düden Çayı'nın yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize dökülüşünü izlemek isteyen farklı yaş gruplarından turistler, şelalenin çevresindeki yürüyüş yollarını ve seyir alanlarını doldurdu. Bazı ziyaretçiler şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, bazıları da giysilerinin kapüşonlarını başlarına çekerek gezilerini sürdürdü.

Şelaleyi çevreleyen yeşil alanlarda yürüyen turistler, seyir noktalarında durarak manzarayı izledi. Cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle denize dökülen suyu görüntüleyen ziyaretçiler, şelaleyi ve kıyı boyunca uzanan falezleri arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı turistler ise özçekim çubuklarıyla manzarayı aynı kareye sığdırmaya çalıştı.

Bölgedeki hareketlilik denizde de devam etti. Botlarla şelaleye yaklaşan gruplar, suyun denizle buluştuğu noktaya kadar ilerledi. Metrelerce yüksekten dökülen suyun çevreye yayılan serpintileri arasında kalan ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

Çevresindeki yürüyüş yolları, oturma alanları ve yeşil alanlarıyla Aşağı Düden Şelalesi, kent merkezinde turistlerin ziyaret ettiği önemli noktalar arasında yer alıyor. Gezi teknelerinin de rotasında bulunan şelale, yaz boyunca binlerce turisti ağırlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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