Antalya'da eylül sonunda 28 derecede sahiller yazdan kalma görüntülere sahne oldu

Türkiye'nin birçok noktasında sonbaharın etkileri hissedilmeye başlarken, Antalya kent merkezinde vatandaşlar eylül ayında deniz ve sahil keyfini sürdürüyor. Hafif bulutlu havaya rağmen denize girenler Akdeniz'in tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise sahilde ve seyir teraslarında manzaranın keyfini sürdü.

Turizmin önemli merkezlerinden Antalya'da eylül ayının son günlerinde sahiller yazdan kalma görüntülere sahne oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 28 derece seviyelerinde seyrederken, nem oranı yüzde 62 olarak kaydedildi. Yaz aylarının yoğun sıcaklık ve neminin azalmasıyla birlikte kentte daha sakin bir hava hakim olurken, denizin durgunluğu da dikkat çekti. Hafif bulutların zaman zaman güneşi kapattığı kentte, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları denize girmeyi tercih etti. Sahile gelenlerden bazıları deniz kenarında vakit geçirip Akdeniz manzarasını izlerken, bazı vatandaşlar da seyir teraslarından sahili seyretti. Yaz sezonundaki kalabalığın azalmasıyla birlikte sahilde oluşan sakinlik, Antalya'nın sonbahardaki farklı yüzünü ortaya koydu.

"Antalya'nın en güzel dönemini yaşıyoruz"

Antalya'da yaşayan Soner Sarı, eylül ve ekim aylarının kentte en sevdiği dönem olduğunu belirterek, "Antalya'da en sevdiğim aylar eylül ve ekim. İlkbaharda da nisan ve mayıs aylarını seviyorum. Şu anda Antalya'nın en güzel dönemini yaşıyoruz. Nem düştü, sıcaklık biraz azaldı. Biraz daha sessizlik ve sakinlik var. Bir ay önce sahilde neredeyse oturamıyordunuz, şimdi ise rahat rahat oturup kafa dinleyebiliyorsunuz. O yüzden benim için Antalya'da eylül ve ekim aylarının yeri çok farklı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı