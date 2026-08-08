Sivas'ta Anne Ayı ve Yavruları Vatandaşı Şaşırttı

Sivas'ta Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, erken saatlerde hava almak için çıktığı arazide beslenmek için gıda arayan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı.

Sivas'ın Zara ilçesi Ahmethacı köyü yakınlarında sabah saat 5 sularında hava almak için arazinin yüksek kesimlerine çıkan vatandaş yemek arayan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşarak o anları kayıt altına aldı. Bölgede yavruları ve kendisi için yemek arayan anne ayı onları izleyen vatandaşı fark ettikten sonra yavrularını bölgeden uzaklaştırdı.

Anne ayının kendisini fark edince hamle yapmaya çalıştığını söyleyen Erhan Güler, "Zara'da Ahmethacı köyü mevkiinde sabahın erken saatlerinde tepede oturduğum esnada arkamda anne ayı ve iki yavrusunu gördüm. Otların arasında yemek arıyorlardı. Birkaç dakika izledikten sonra cep telefonu kameramla anı olsun diye kayda aldım. Kamerayı kapattıktan sonra beni gören anne ayı sinirlendi. Hamle yapar gibi olduktan sonra yavrularını dönerek onlarla beraber uzaklaştılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı