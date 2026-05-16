Başkent'e baharın gelmesiyle sümbüller Gençlik Parkı'nı renklendirdi

Ankara'nın simgelerinden Gençlik Parkı'nda baharın gelmesiyle sümbüller açtı. Parka başkentlilerden yoğun ilgi gösterildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı'nda baharın gelişiyle renkli görüntüler oluştu. Havaların ısınmasıyla kentin simgesi Gençlik Parkı, renk değiştirdi. Gri şehir imajını geride bırakan park, özellikle mor sümbülleri ve sakuralarıyla baharı karşıladı. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen başkentlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler; temiz havanın tadını çıkarmak ve sümbüller arasında fotoğraf çektirmek için parkın yolunu tuttu.

"Sümbüller Allah'ın yarattığı çok güzel çiçekler"

Ankara'ya gezmek için geldiğini söyleyen Afganistanlı Abdulbasir Samadi Gençlik Parkı'nın çok güzel bir manzarası olduğunu belirterek, "Her şeyiyle harika, Ankara çok güzel bir yer. Gezilecek yerleri var. Kaleye de gittik, kaleden sonra buraya gittik. Maşallah çok güzel, havalar da güzel. Mevsimleri de çok güzel. Ankara'nın havası da çok güzel. Güzel çiçekler var maşallah. Şu güzelliklere bakar mısınız, Allah'ın güzelliklerine? Çok beğendim ben. Bahar ayları olduğu için yeşillik çok. Sümbüller Allah'ın yarattığı çok güzel çiçekler. Maşallah çok güzel açan çiçekleri var" diye konuştu.

"Ankara baharıyla güzel"

Gençlik Parkı'na gezmeye ve sümbülleri görmeye gelen Birsen Yücel ise "Ankaramız'a çok güzel bir bahar geldi. Sümbüller açtı. Sakuralar açtı. Gençlik Parkı'nda da çok güzel gezilecek yerler var. Burada çok güzel sümbüller var, gelsinler görsünler. Ankara baharıyla güzel. Gerçi her şeyiyle güzel. Grisiyle, mavisiyle güzel ama sümbülleriyle ve Gençlik Parkı ile ayrı bir güzelliği var. Çok güzel, çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla eğlenmek için geldik buraya" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı