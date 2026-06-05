Haberler

Ankara'da çocuklara özel düzenlenen 'Türkiye Çevre Haftası' etkinlikleri başladı'

Ankara'da çocuklara özel düzenlenen 'Türkiye Çevre Haftası' etkinlikleri başladı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, çocuklara yönelik atölye, şişme oyun alanları ve sahne gösterileriyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında Ankara'da çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık öncülüğünde 5-7 Haziran tarihleri arasında Saraçoğlu Mahallesi'nde 'Türkiye Çevre Haftası' münasebetiyle gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar için çeşitli programlar yer alıyor. Düzenlenen etkinliklerde üç gün boyunca atölye çalışmaları, şişme oyun alanları ve sahne etkinlikleri çocuklarla beraber olacak. 3 gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde Ankara genelinden çok sayıda öğrenci, öğretmenleriyle beraber katıldı. Sahne etkinlikleri ve şişme oyun alanlarında eğlenen çocuklar Çevre Haftası'nın tadını çıkardı.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla beraber Çevre Haftası etkinliklerine katılan 4'ncü sınıf öğrencisi Zeliha Enfal Korkmaz, "Çok güzel hissediyorum. Arkadaşlarımızla beraber çok eğleniyoruz" dedi.

Öğretmenlerini ve sınıfını çok sevdiğini söyleyen bir diğer 4'ncü sınıf öğrencisi Bulut Çınar Kalkan, " Buraya geldiğim için çok minnettarım. Eğlenceler çok güzel. Çevreyi korumalı ve güzel bakmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız, atan kişileri de nazik bir şekilde uyarmalıyız" ifadelerini kullandı.

3 gün boyunca sürecek olan 'Çevre Haftası' etkinlikleri, Çankaya ilçesi Saraçoğlu mahallesinde çocukları bekliyor olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor

MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi

Hakan Safi çok iddialı! "Akşam görürsünüz" diyerek duyurdu

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
İstanbul plajlarında yaz sezonu fiyatları belli oldu! Giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor

İstanbul'da plaj sezonu cep yakacak!
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz

Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor