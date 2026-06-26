Ölümcül kenelere karşı binlerce kınalı keklik

Amasya'da ölümcül kene başta olmak üzere zararlılarla biyolojik mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı. Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene vakalarının Türkiye'de 2002 yılında fark edilmesi sonrasında biyolojik mücadele kapsamında Amasya'da son 23 yılda doğayla buluşturulan keklik sayısının 14 binden fazla olduğu açıklandı.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kene başta olmak üzere zararlılarla biyolojik mücadele için şehre getirilen 300 kınalı keklik Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyü kırsalında doğaya salındı.

"Keklikler keneyle mücadelede en önemli aktörlerden"

Çocuklar ve vatandaşlarla birlikte keklik saldığı programda kene ve diğer zararlı türleri avlayan kekliklerin önemine değinen Amaya Valisi Önder Bakan, "2003 yılından bu yana Amasya'da 14 bin 300 keklik bırakılmış. Keklikler keneyle mücadelede en önemli aktörlerde bir tanesi" dedi.

7 bin kutu ilaç dağıtıldı

Ayrıca sıcaklık artışları nedeniyle ölüm vakalarına yol açan KKKA hastalığı bulaştıran kenelerle mücadele amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya İl Özel İdaresi'nin alımını yaptığı 7 bin kutu ilacın riskli değerlendirilen bölgelerle dağıtıldığını anlatan Vali Bakan, "Umarım bu yıl Amasya olarak kene vakalarından uzak geçiririz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Programa AK Parti İl Başkanı Galip Uzun da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı