Haberler

Ölümcül kenelere karşı binlerce kınalı keklik

Ölümcül kenelere karşı binlerce kınalı keklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına yol açan kenelerle biyolojik mücadele kapsamında 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Son 23 yılda salınan keklik sayısı 14 bini aştı. Ayrıca 7 bin kutu ilaç dağıtıldı.

Amasya'da ölümcül kene başta olmak üzere zararlılarla biyolojik mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı. Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene vakalarının Türkiye'de 2002 yılında fark edilmesi sonrasında biyolojik mücadele kapsamında Amasya'da son 23 yılda doğayla buluşturulan keklik sayısının 14 binden fazla olduğu açıklandı.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kene başta olmak üzere zararlılarla biyolojik mücadele için şehre getirilen 300 kınalı keklik Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyü kırsalında doğaya salındı.

"Keklikler keneyle mücadelede en önemli aktörlerden"

Çocuklar ve vatandaşlarla birlikte keklik saldığı programda kene ve diğer zararlı türleri avlayan kekliklerin önemine değinen Amaya Valisi Önder Bakan, "2003 yılından bu yana Amasya'da 14 bin 300 keklik bırakılmış. Keklikler keneyle mücadelede en önemli aktörlerde bir tanesi" dedi.

7 bin kutu ilaç dağıtıldı

Ayrıca sıcaklık artışları nedeniyle ölüm vakalarına yol açan KKKA hastalığı bulaştıran kenelerle mücadele amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya İl Özel İdaresi'nin alımını yaptığı 7 bin kutu ilacın riskli değerlendirilen bölgelerle dağıtıldığını anlatan Vali Bakan, "Umarım bu yıl Amasya olarak kene vakalarından uzak geçiririz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Programa AK Parti İl Başkanı Galip Uzun da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

Havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

Süper Lig'in tüm takımları harekete geçti: TFF'ye başvuracağız
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı