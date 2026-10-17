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Alanya'nın İncekum Mahallesi açıklarında 2 hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

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Alanya'nın İncekum Mahallesi açıklarında 2 hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde 2 hortum oluştu. Hortumlar bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan 2 hortum, bir süre deniz üzerinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde İncekum Mahallesi açıklarında deniz üzerinde oluşan 2 hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Denizin üzerinde belirgin şekilde yükselen hortum, bir süre etkisini sürdürdü. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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