Aşkale’de Dünya Çevre Günü: ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ Vurgusu

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Aşkale AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Birim Başkanlığı tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Aşkale ilçe AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Birim Başkanı Ömer Yuca yaptı.

Ömer Yuca, çevrenin korunmasının sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Yuca konuşmasında, Türkiye'nin çevre alanında ortaya koyduğu vizyonun dünya ölçeğinde örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi yalnızca bir çevre politikası değil, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş, küresel bir çevre seferberliği haline gelmiştir. Çevreyi korumak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir." dedi.

Çevre bilincinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Yuca, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Dünya Çevre Günü'nün çevre konusunda farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Yuca, tüm vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Basın açıklaması, çevrenin korunmasına yönelik ortak sorumluluk ve bilinç çağrısıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı