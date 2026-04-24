Ağrı Valisi Önder Bozkurt deprem bölgesinde

Ağrı Valisi Sayın Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve beraberindeki heyet, Patnos ilçesinde meydana gelen depremin ardından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Heyette ayrıca Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve saha personeli yer aldı. Heyet, depremden etkilenen Kucak ve Dizginkale köyleri ile Adilova mezrasında sahada incelemeler gerçekleştirerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri tarafından başlatıldığı ve ilk elde edilen veriler doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların hızla sürdürüldüğü bildirildi. Valilik koordinesinde; Patnos Kaymakamlığı, AFAD ve jandarma ekiplerinin depremin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde müdahale ettiği ve süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

İncelemeler sırasında depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bozkurt, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı. Bozkurt, yürütülecek çalışmalarla ilgili yetkililere gerekli talimatları verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı