Ağın'da Fırtına: Sportif Olta Balıkçısı Zor Anlar Yaşadı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Bursa'dan gelerek kamp yapan sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, aniden bastıran fırtınaya yakalandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kamp alanında zor anlar yaşayan Ateş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Elazığ'ın Ağın ilçesine Bursadan gelerek kamp yaparak balık avlayan sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, aniden bastıran fırtınaya yakalandı. Fırtınanın etkili olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ağın'da kamp kurarak balık avı gerçekleştiren sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, kamp sırasında etkisini artıran fırtınayla karşılaştı. Aniden şiddetlenen rüzgarı fark eden Ateş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şiddetli rüzgar nedeniyle kamp alanında zor anlar yaşanırken, fırtınanın etkisi görüntülere yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı