Yozgat'ta Dev Karınca Yuvaları Şaşkınlık Yarattı

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki karınca yuvaları yaklaşık 1 metreyi bulan boylarıyla görenleri hayrete düşürüyor.

Çekerek ilçesine bağlı Demircialan köyündeki ormanlık alanda bulunan dev karınca yuvaları oldukça ilgi çekiyor. Ormandaki çam ve iğne yapraklı ağaçların iğnelerini toplayarak yaptıkları dev yuvadaki karıncalar iri görüntüsüyle göze çarpıyor. Ortalama bir insan boyunun yarısına gelen yuvalarda karıncalar, fabrikayı andıran görüntüsüyle ara vermeksizin çalışıyor. Belgesellerde tropikal bölgelerde görmeye alışkın olunan dev yuvalar bu kez Demircialan köyündeki doğa örtüsüyle çalışkan karınca kolonilerine ev sahipliği yapıyor.

Demircialan köyü muhtarı İsmail Erol torunu ile çıktığı doğa yürüyüşü esnasında torununa bilgiler verirken aynı zamanda karınca yuvalarından da söz etti. Erol "Genellikle ormancılara yardımcı olmak maksadıyla geziyorum. 60 yaşındayım ama bu karıncaların 300 senelik geçmişleri var. Burada böyle kalıyorlar kışın domuzlar dağıtıyor. Genelde kuzey kesimlerde yaşar. Kuzey kesimlere yuva yaparlar. Yuvalarına yiyeceklerini taşırlar ve kıştan bahara kadar yerler. Kışın çıkmazlar" dedi.

Erol, torununa ormanlar hakkında bilgi verdiğini söyleyerek, "Torunuma doğayı gösterdim, gezdirdim. Neyin ne olduğunu anlatıyorum. Ne yapıldığını bilsin. Eskiden 50-60 metrede bir karınca yuvası olurdu. Şimdi hem orman seyreldiği için hem de domuzlar çoğaldığı için bunlar yaklaşık 80-90 metre arayla kuzey yönüne yukarı doğru vardır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı