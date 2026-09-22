AFAD, Mersin'deki dere ıslahı çalışmalarına 4 ekskavatör ve 4 kamyon tahsis etti

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Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla dere ıslahı, drenaj ve sedde onarım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kent genelinde muhtemel sel ve taşkınların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) iş makinelerinin yanı sıra AFAD Başkanlığı tarafından Mersin'e tahsis edilen 4 ekskavatör ve 4 kamyon da çalışmalarda kullanılıyor.

Ekipler tarafından ihtiyaç duyulan bölgelerde dere yataklarının düzenlenmesi, drenaj kanallarının açılması ve mevcut sedde yapılarının onarılması gerçekleştiriliyor. Özellikle Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslahı çalışmaları yürütülüyor.

Berdan Nehrinde de taşkın riskine karşı sedde onarımı yapılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde drenaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla yağışlar sırasında oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi, dere yataklarının su akış kapasitesinin artırılması ve olası afetlerin yerleşim alanları üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Kent genelindeki sel ve taşkın risklerine karşı çalışmaların planlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı