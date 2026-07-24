AFAD, Sakarya’ya şiddetli yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Sakarya'da bu gece ve yarın etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların cep telefonlarına SMS uyarısı gönderdi. Mesajda, bölgede beklenilen şiddetli yağışlara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda harekete geçen Afad, Sakarya genelinde yaşayan vatandaşlara kitlesel SMS uyarısında bulundu. Gönderilen mesajda kentte bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen hava muhalefetine dikkat çekildi. AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İlinizde bu gece ve yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan, dolu ve fırtına tehlikelerine karşı tedbirli olun"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı