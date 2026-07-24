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Mersin'de 200 Milyon TL'lik Arsayı Sahte Vekaletle Satmaya Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı, 4'ü Tutuklandı

Mersin'de 200 Milyon TL'lik Arsayı Sahte Vekaletle Satmaya Çalışan 8 Şüpheli Yakalandı, 4'ü Tutuklandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çok sayıda evrak ve 9 cep telefonuna el konulurken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsa ait tapulu arsayı sahte noter vekalet belgesi kullanarak 20 milyon TL bedelle satışını gerçekleştirmeye çalışan şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine şahısları takibe alan jandarma ekipleri satış işlemleri sırasında operasyon düzenledi. Operasyonda sahte vekalet belgesini kullandığı belirlenen şüpheli ile alıcı konumundaki şahıs ve olaya iştirak ettiği değerlendirilen toplam 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Satış işlemleri için düzenlendiği tespit edilen çok sayıda evrak ile 9 adet cep telefonuna el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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