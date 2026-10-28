Adıyaman Kahta'da Kaymakam Soysal, Bağbaşı ve Gökçe'de altyapı çalışmalarını inceledi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Bağbaşı ve Gökçe köylerinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Bağbaşı Köyü'nde AFAD koordinesinde yürütülen içme suyu temini ve enerji nakil hattı çalışmalarının yanı sıra yapımı devam eden su deposu ve cami inşaatını inceledi.

Gökçe Köyü'nde ise KÖYDES kapsamında sürdürülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarını denetleyen Kaymakam Soysal, yetkililerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında köy muhtarları ve vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Soysal, talep ve ihtiyaçları dinleyerek ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Soysal, köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yatırımların yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı