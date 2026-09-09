Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü, vatandaş sıcağa şiir yazdı

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Bir vatandaş sıcaklar için şiir yazarak, "Güneşle ateşkes imzalamak istiyoruz" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Adana'da yazın yaşamamak lazım, burası durulacak yer değil" dedi.

Adana'da Eylül ayına girilmesine rağmen sıcaklar etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı kentte 37 derece olarak ölçülürken kent merkezindeki termometreler 43 dereceyi gösterdi. Güneşin etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara ve parklarda vakit geçirdi.

Sıcaktan şiir yazdı

Öte yandan aşırı sıcaklar nedeniyle Kadir Ertargın isimli vatandaş sıcaklar için şiir yazdı. Ertargın, "Görüyorsunuz, ücretsiz sauna hizmeti alıyor gibiyiz. Saunadan tek farkımız bizi serinleten bir yerin olmaması; sadece yanıyoruz. Güneş sanki mermileri içine hapsediyor, daha çok öfkesiyle bize saldırıyor gibi hissediyoruz. Başka bir şey hissetmiyoruz, baksana kafamızı kaldıramıyoruz. Boynumuz eğik gezmekten başka bir şey yaptığımız yok, güneşe bakmamak için belimiz bükülüyor. Güneşe ateş edenleri de haklı buluyorum artık; kurşun sıktıkça daha çok hırslanıyor, dereceyi artırıyor sanki. Güneş kurşun sıkıldıkça ateşini daha çok kızdırıyor ve üstümüze atıyor. Artık güneşle ateşkes anlaşması imzalamak istiyoruz. Terden de belli oluyor zaten, gölgeye geçmek istiyorum artık" ifadelerini kullandı.

"Adana'da yazın yaşamamak lazım, burası durulacak yer değil"

Adana'da yaz mevsiminde yaşamanın zorluklarına dikkat çekerek, sıcak havalardan dert yanan Ramazan Karataş, "Adana'nın sıcaklığı öyle anlatılacak gibi değil. Yemin ederim, bir de gelmişsiniz güneşin altında çekiyorsunuz, zaten biz kaçıyoruz. Yanıyor kardeş, ne yapalım şimdi? Adana'da yazın yaşamamak lazım, burası durulacak yer değil. Kaçabildiğiniz kadar kaçın, imkan olsa ben de kaçacağım. Yazı değil, Adana'nın sonbaharında bile burada yaşamamak lazım. Eylül ayı geldi, hala Adana'nın bundan haberi yok. Valla az bile yapıyorlar size onu söyleyeyim, ben olsam top bile atarım. Öyle böyle yakmıyor, dışarıdan belki abartılıyor gibi görünebilir ama oturma odasında iki tane klima mı olur?" diye konuştu.

"Bu sıcakta kavurma gibi olduk"

Sıcak havalardan korunmak için vatandaşlara tavsiyelerde Ahmet Tunç, "Bu Adana'nın sıcağını artık mermi değil roket keser. Şerefime bu sıcakta kavurma gibi olduk, insan bu sıcakta yürüyemiyor bile. Dışarıda işi olan bile çıkmasın, işi gücü bıraksın. Klimayı açıyorsun arabanın içinde terliyorsun, duştan çıkıyorsun yine terliyorsun; insan duşta terler mi? Buzlaç yiyin, meybuz yiyin, kanala atlayın, yapacak başka bir şey yok ya da klima altına geçip yatacaksınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı