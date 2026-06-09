Adana'da aşırı klima kullanımı hem sıcaklığı artırıyor hem çevre kirliliği yapıyor

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da zirveye çıktı. Kentte bazı evlerde 5 ila 6 klimanın bulunması dikkat çekerken, Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Demirci, klimaların hem çevre kirliliğine hem de sıcaklık artışına neden olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Yaz aylarının etkisini hissettirmeye başladığı Adana'da klima kullanımı artık lüks olmaktan çıkıp zorunlu ihtiyaç haline geldi. Ancak sıcak havadan korunmak için kullanılan klimaların çevreye olan etkileri de tartışma konusu oldu. Kentte bazı konutlarda 5-6 klimanın bir arada kullanılması gündeme gelirken, uzmanlar enerji tüketimi ve çevresel etkiler konusunda vatandaşları bilinçli davranmaya çağırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisi Demirci, klima kullanımının her geçen yıl arttığını belirterek, "Adana ve bölgesinde klima kullanımı çok fazla arttı. Artık zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Klimanın getirmiş olduğu konforun yanında çevresel etkileri de oldukça fazla. İyi ve kötü yönleriyle klima, hayatımızın bir parçası oldu" dedi.

"Dışarıya atık ısı veriliyor"

Binaların dış cephelerinde yer alan klima ünitelerinin görsel kirliliğe neden olduğunu ifade eden Demirci, "Binaların dışındaki görüntü çevresel kirlilik oluşturuyor. Diğer taraftan klima kullanımında hem enerji açığa çıkıyor hem de içeriler serinlerken dışarıya atık ısı veriliyor. Dışarıda atık ısı adaları ortaya çıkıyor. Ayrıca enerjinin üretimi sırasında fosil yakıtlar tüketiliyor" diye konuştu.

"Bir planlama yaparak tüketimi azaltmamız gerekiyor"

Klima kullanımında enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken Demirci, "Bir planlama yaparak klima tüketimini azaltmamız gerekiyor. Tercih edeceğimiz klimalarda enerji tüketimini düşürmeliyiz. Kullandığımız klimaların düzenli bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Enerji sarfiyatını azaltmak için inverter klima kullanmalıyız. Yeni yapılan sitelerde iklimlendirme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Böylece hem görsel kirlilik sorununu aşmış olacağız hem de enerji tüketimini azaltacağız" ifadelerini kullandı.

"Klimalar sıcaklığı artıran bir döngü oluşturuyor"

Klimaların iklim değişikliğine etkisine de değinen Demirci, sera gazlarının küresel ısınmayı tetiklediğini belirterek şunları söyledi:

"Sera gazı etkisi iklim değişikliğine neden oluyor. İhtiyacımız her geçen gün artıyor. Hava ısınıyor, klima tüketimi artıyor. Klima tüketimi arttıkça içerileri soğuturken dışarıya ısı veriyoruz. Böylece zincirleme bir döngü içinde süreç devam ediyor."

Demirci, özellikle aşırı sıcakların yaşandığı Adana'da klima kullanımının bilinçli yapılması, enerji verimliliği yüksek cihazların tercih edilmesi ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı