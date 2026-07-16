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Direnişten Dirilişe: 10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç Toprakla Buluştu

Direnişten Dirilişe: 10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç Toprakla Buluştu
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Atatürk Üniversitesi Ata Botanik Parkı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı anısına 'Direnişten Dirilişe: 10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç Toprakla Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla dikilen yetişkin ağaçlar, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve milli hafızayı gelecek nesillere aktarmak amacıyla toprakla buluşturuldu.

Atatürk Üniversitesi Ata Botanik Parkı'nda "Direnişten Dirilişe: 10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç Toprakla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi, fidanlar toprakla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı anısına gerçekleştirilen etkinlikte dikilen yetişkin ağaçlar, şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak kalıcı bir vefa nişanesi olarak toprakla buluşturuldu. Programda, gelecek nesillere milli hafızanın aktarılması ve şehitlerin emanetine sahip çıkılması yönünde güçlü mesajlar verildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği tarih değil, aynı zamanda milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktığı eşsiz bir direniş destanı olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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