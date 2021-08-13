Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel felaketinden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel felaketinden zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel felaketinden zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum çalışmaları yerinde takip ederek selden etkilenen vatandaşlara yaraların sarılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel felaketinden zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum çalışmaları yerinde takip ederek selden etkilenen vatandaşlara yaraların sarılacağını söyledi. Bakan Kurum düzenlediği basın toplantısında ise sel felaketinde Bartın'a metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bartın'da sel felaketinden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum ziyaretinde selden etkilenen vatandaşlara yaraların sarılacağını söyledi. Bartın'da meydana gelen sel felaketinde çok sayıda ev ve araç zarar görürken sel felaketi sırasında bir vatandaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sel sularının evinin yıktığı Arife Ünal (85) ise sel sularına kapılarak kayboldu. Ekiplerin, Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ederken selden zarar gören yollar ve evlerde hasar tespit çalışması başlatıldı. Bakan Kurum sel bölgesinde incelemelerde bulundu Bartın'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören köyleri ve vatandaşları ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, sel felaketi sırasında 4 yeğenini kurtarmak için hamle yaptığı sırada kırık cam parçalarına bastığı için yaralanan Erdem Ergün'e de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, selden maddi hasar gören vatandaşlara da yaralarının sarılacağını söyledi. Metrekareye 318 kilogram yağış düştü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın ziyaretinde sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Akörensöküler köyü ile Zafer köyünde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Kumluca Mehmet Akif Ersoy Okulunda kurulan kriz masasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Gece metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Tabii Bartın'da Ulus ilçemiz ve mahalleleri bu selden etkilendi. Olay olur olmaz hemen Valilik bünyesinde koordinasyonu kurduk. Vatandaşlarımızın yarasını sarmak için harekete geçtik. Bir vatandaşımız sel sularına kapılarak kayboldu. 80 yaşında Arife teyzemiz. İnşallah en kısa zamanda Arife teyzemize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasar tespitleri yine vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına ilişkin tespitleri, araç-gereç ziyanları, tarım alanlarındaki hasarların hepsi yarın itibariyle Bartın ilimizde tamamlanacaktır. Bu çerçevede ertesi gün de vatandaşlarımızın ödemeleri valiliğimiz koordinesinde tamamlanacaktır. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız evleri ister yerinde isterse başka bir alanda TOKI Başkanlığımızca yapım çalışmaları yürütülecektir. Şu an itibariyle Ulus ilçemize su verilmekte. Kumluca beldemizde arızalar vardı sel sebebiyle. Oraya da su verildi. Abdipaşa mahallemizde 5 mahallenin suyu problem yaşadı. Hasar gördü sel sebebiyle, 2 mahallemize su verildi. 3 mahallede arızalar en kısa zamanda giderilecektir. Şu anda köprü ve yollarımızda hasarlar mevcut. Hem özel idare hem de karayolları ekiplerimiz hasar tespitlerini yaptılar. Çalışmalar başladı. Bartın- Karabük yolu şu an itibariyle başka güzergahlardan veriliyor. Menfez ve köprülerde meydana gelen hasar sebebiyle yarın sabah en geç Bartın- Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ulaşıma açılacaktır. Köylerimizi birbirine bağlayan menfez ve köprülerdeki hasarlar da hızlı bir şekilde özel idare ve karayolları ekiplerince giderilecektir. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Bartın, Kastamonu ve Sinop'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahada. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için çalışmalarını anbean yürütmektedir. Bir ahenk ve seferberlik ruhu içerisinde yürütüyoruz. Son ana kadar bu anlayışla yürütmeye devam edeceğiz. Bir ahenk ve seferberlik ruhu içerisinde yürütüyoruz. Son ana kadar bu anlayışla yürütmeye devam edeceğiz. " dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise Bartın'daki tahliye çalışmaları ile ilgili bilgi vererek Bartın'da toplamda 318 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Fatma Bulut-Haluk Türkoğlu

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Kaynak: Habermetre