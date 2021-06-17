Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler

Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'Geçmişe İz Geleceğe Biz' projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa çevre temizlik farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'Geçmişe İz Geleceğe Biz' projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa çevre temizlik farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi. Gönüllü öğrenciler çevre temizlik farkındalığı oluşturabilmek için yollara düştü.

Akyazı'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa bir projeye imza atıldı. 'Geçmişe İz Geleceğe Biz' projesi kapsamında düzenlenen çevre temizlik faaliyetinde; eğitmenler ile birlikte gönüllü öğrenciler, kendilerine belirlenen istikametlerde yollarda bulunan çöpleri topladı. Etkinlik sonunda konuşma yapan Gençlik ve Spor Akyazı İlçe Müdürü Adem Altun, hassasiyetlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Müftülüğü adına Şube Müdürü Mustafa Sabri Akmanşen, Akyazı Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Kızılay İlçe Başkanı Mustafa Birinci öğrencilere etkinlik sebebiyle teşekkür konuşmaları yaptılar. Etkinliğe trafikteki bazı vatandaşlar araçları ile korna çalarak destek verdi. - SAKARYA

Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler
Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler
Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Vladimir Putin Fahrettin Altun Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:51:27. #1.14#

title