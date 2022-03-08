Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türk-İş iş birliği protokolü imzaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında "Türk-İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı" oluşturulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Manavgat'taki bir otelde düzenlenen Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Konfederasyonu arasındaki iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sendikalaşmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Atalay, Türkiye'de 17 milyon insanın çalıştığını ancak sendikalı kişi sayısının yüzde 14 civarında olduğunu söyledi. Bu oranın düşük olduğunu ifade eden Atalay, Türk-İş olarak 70'inci yıllarını kutladıklarını ve 5 milyonluk bir aile olduklarını belirtti.

Örgütlenmeden korkulmaması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Sendikalaşmaya ne gerek var?" yönündeki yaklaşımların çok yersiz ve anlamsız olduğunu kaydetti. Atalay, sendikalaşmada ülke çıkarların ön planda tutulması gerektiğine işaret ederek, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Partinin, patronun, belediyenin sendikası olmaz. Ülkenin sendikası olur. Önce ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket eder. Seçime gidinceye kadar bu ülke için birlikte hareket edeceğiz, kenetleneceğiz. Sandığa gidince nasıl istiyorsanız öyle hareket edersiniz." dedi.

Örgütlenmede kadınların erkeklere göre çok daha başarılı olduğunu aktaran Atalay, sendika olarak da her zaman kadınların sorunlarını, sorumluluğunu çok iyi bildiklerini ve her platformda dile getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'de son 2 senede deprem, sel, yangın, kuraklık, pandemi yaşandığını hatırlatan Atalay, yaşanan tüm afetlerde 24 saat içinde barınma, yeme içme ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de her daim kadınların standartlarını yükseltecek çalışmalar içinde olduklarını belirtti.

Kadınların haklarının, değerinin sadece 8 Mart'ta konuşulmaması gerektiğini ifade eden Gök, gerek iş gerekse ailede kadın olmanın sorumluluklarının ağır olduğunun altını çizdi. İşveren kesimin sadece çalışanın üretkenliğini değil, refahını da artırmaya yönelik adımlar atması gerektiğini bildiren Gök, insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kadının elinin ve aklının değdiği her yerde başarının eksik olmadığının bilincinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Toplumların gelişmişlik düzeyinin kadınlara verilen önem ile alakalı olduğunu aktaran Yazıcı, "Güçlü toplumlar için kadınların güçlü olması gerekir." dedi.