Çevre Dostu Sarı Limonlar'ın Üçüncü Partisi de Geldi

Vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlarken aynı zamanda çevreyi de korumayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Sarı Limonlar" ismini verdiği 87 CNG'li otobüsün 3. partisi de geldi.

Vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlarken aynı zamanda çevreyi de korumayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Sarı Limonlar" ismini verdiği 87 CNG'li otobüsün 3. partisi de geldi. Gelen 10 körüklü otobüs vakit kaybetmeden seferlere başladı.

Mersinlilerin ulaşımını rahatlatmak için toplu taşıma filosunda yerini alan 10 adet körüklü otobüs ile vatandaşlar ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yoğun olan hatlarda araçlar fazlalaştırıldı. Araç filosunun büyümesiyle birlikte Mersinli vatandaşlardan da güzel tepkiler alan Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayına kadar diğer araçları da filosuna kazandırmayı planlıyor.

Başkan Seçer: "Filomuza 87 yeni araç kazandırılmış olacak" Nisan ayının sonunda gelen ilk partide araçların test sürüşünü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yapmıştı. Seçer, ilk parti otobüslerin teslim töreninde yaptığı konuşmada, 87 aracın tamamının Eylül ayına kadar geleceğini belirtirken, şunları söylemişti:

"Bizim toplamda 263 aracımız bulunuyor filomuzda. Bunun 18'i körüklü, 205'i de standart araçlar. Bunlar merkezde faaliyet gösteriyor, diğerleri periferideki ilçelerimizde. Ancak filomuzun yenilenmesi lazım. Bizim şu anda elimizde bunun 26'sı midibüs olmak üzere 160 aracımızın ortalama yaşı 17. Bunların yenilenmesi lazım. Bir taraftan yeni güzergahlar açılması gerekiyor. Oralara yeni araçlar gerekiyor. Diğer taraftan elimizdeki mevcut filoyu da gençleştirmemiz gerekiyor. 87 aracımızı kendi bütçemizle karşıladık. Karsan firması bu satışı, imalatı gerçekleştirdi. Biz bu alımları bir süre önce yaptık. O dönemin rakamlarına göre zaten uygun rakamlardı ama şimdi çok daha uygun rakamlar haline geldi. Normal koşullarda biz 73 araç alımına çıkmıştık ama yasal hakkımızı da kullanarak % 20'lik bir iş artışı talebinde bulunduk Karsan firmasından. Onlar da bu talebi kabul ettiler ve 73 aracımız 10 körüklü, 63 standart tipti. Şu anda 75 standart, 12 de körüklü olmak üzere artık filomuza 87 yeni araç kazandırılmış olacak. "

Meclis Toplantısı'nda 10 körüklü Sarı Limon'un daha hizmete girdiğini söyleyen Başkan Seçer, "Toplamda 73 tamamlandı. 14'ü Eylül ayına kaldı. İş artışından kaynaklı. 2 körüklü, 10 standart. Demek ki bizim yüklenici fabrika söz verdiği gibi 73 otobüsü tamamladı. Memleketimize hayırlı olsun. Bu 10 körüklü limon 28 M Tece-MEŞOT hattında hizmete başladı" diye konuştu.

Demir: "Amacımız vatandaşlarımıza en etkin ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, Mersin trafiğinde şu anda toplam 73 Sarı Limon'un aktif olarak çalıştığından söz ederek, "Eylül ayı gibi 14 tane daha geldiğinde 87 tanelik yeni araç filomuzu tamamlamış olacağız. Yeni araçlarımız elbette ki son teknoloji ürünü olup hem klima yapısı hem de emniyet ve güvenliği açısından diğer araçlardan farklılık arz etmektedir. Tek amacımız Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en etkin ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamaktır. Bunun için de elimizden gelen bütün gayretimizle çalışmaktayız" dedi.

Tek seferde daha fazla yolcu taşınıyor Demir, pandemi sürecinde araçlarda ayakta yolcu almanın yasaklandığını, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yasak getirildiğini hatırlatarak, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereğince 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarını olmuş olsa dahi toplu taşıma hizmetinden yararlanamamaktadırlar. Halkımızın bu konuda önemle hassasiyet göstermesini istiyoruz" dedi. Körüklü araçların diğerlerine göre daha uzun ve konforlu olduğunu dile getiren Demir, "Aynı zamanda tek seferde daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip. O yüzden koltuk kapasiteli taşıma sistemine göre, bizim için önemlilik arz ediyordu. Tek seferde daha fazla yolcu taşıyabileceğiz" diye konuştu.

Grup Amiri Yeşildal: "Yoğun olan hatlarımızda araçlarımızı fazlalaştırdık"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde 2. Vardiya Grup Amiri olarak görev yapan Aydemir Yeşildal, araç filosu genişledikçe sefer sayısı sıklaştığı için vatandaşlardan çok iyi tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Yoğun olan hatlarımızda olan istek üzerine araçlarımızı oralarda fazlalaştırdık. Araçlarımız daha sık çalışıyor, çok iyi tepkiler alıyoruz ve Eylül ayına kadar diğer araçlarımızın da filomuza katılmasıyla daha güzel bir hizmet sunacağımızdan eminim. Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e böyle bir seçim yaptığı, bizlere bu imkanları sağladığı için Mersin halkı adına da teşekkür ediyorum" dedi.

"Limon otobüslerimiz halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" Büyükşehir Belediyesi'nde 1. 5 yıldır şoförlük yapan 2 çocuk annesi Sultan Yıldırım, yeni gelen otobüslerle daha rahat bir ulaşım sağlandığını belirtirken, "Araçlarımız doğalgazlı, çevre dostu. Çok konforlu, kapsamlı, güzel. Vatandaşlarımızın içinde rahat edeceklerini düşünüyoruz. Vatandaşlardan şimdi daha güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

"Emniyet unsuru en ön planda tutularak üretilmiş bir araç"

Şoför Niyazi Demirkazık ise işini severek yaptığını vurgulayarak, "Araçlarımız çevre dostu. Yolcularımız ve bizim emniyetimiz ön planda tutularak üretilmiş bir araç. Son sistem araçlar. Bu konuda Belediyemizin çok iyi bir tercih yaptığını düşünüyorum ben. Sefer sayılarımızın artması da yolcularımızın mağduriyetini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

"Ulaşım çok sıkıntılıydı ama şimdi rahat rahat gidip geliniyor" Limon otobüsleri ilk kez kullandığını ve çok memnun kaldığını ifade eden vatandaşlardan Dudu Ateş, "Daha önce kuyruk bekliyorlardı vatandaşlar. Sıkıntı yaşıyorlardı. Ulaşım çok sıkıntılıydı. Ama şimdi rahat rahat herkes oturuyor, rahat rahat gidip geliniyor. Her yere ulaşılıyor, dağın başına dahi gidiyor. Güzel yani" diye konuştu.

Mersin'de yaşayan ve yurt dışından emekli Leman Soyyiğit de hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Harika olmuş. Çünkü çok kalabalık olduğunda rahatsız oluyor insanlar. Toplu taşımayı genellikle kullanıyorum. Yeni araçlar olunca daha modern oluyor. Böyle temiz olduğunda daha iyi olur tabi insanlar için. Hastalık da azalır. Temiz kullanılması lazım. Başkanımız çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederim kendisine" dedi.

Yayın Tarihi: 9. 6. 2021 09: 35: 37

Kaynak: Habermetre