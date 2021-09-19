Ceviz ağacından düşen gazi, Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazisi, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde ikamet eden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaşoğlu, Soğukpınar köyündeki arazisinde bulunan ceviz ağacına çıkarak ceviz toplamak istedi. Bu esnada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaşoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaşoğlu'nun naaşı, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Soğukpınar köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle aile kabristanlığında defnedildi.

Törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile ailenin yakınları ve askeri erkan katıldı.

Cenaze defin işleminin ardından Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, tabuta sarılı olan Türk Bayrağını aileye teslim etti.

Öte yandan, ceviz ağacından düşerek olay yerinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaşoğlu'nun oğlu Erol Bektaşoğlu da, 3 yıl önce İnebolu Limanında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. - KASTAMONU