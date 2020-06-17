Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: Ocağımı yaktınız
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Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: Ocağımı yaktınız

TÜRKİYE'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinin sahibi olduğu iddia edilen uyuştucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a, çetesinin yöneticilerinden olan Mahmut Mısır, tutuklu yargılandıkları davanın duruşmasında, "Ocağımı yaktınız.

Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: Ocağımı yaktınız
17.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:55

TÜRKİYE'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinin sahibi olduğu iddia edilen uyuştucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a, çetesinin yöneticilerinden olan Mahmut Mısır, tutuklu yargılandıkları davanın duruşmasında, "Ocağımı yaktınız. İçiniz rahat mı? Dört cenaze yaşadım, Allah sorsun" diyerek, tepki gösterdi.  Biri tutuksuz 8 sanık hakkında  toplam 1314 yıl hapis cezası istenen davada, pazartesi günü karar verilecek.  

Aziziye ilçesinde, 25 Ocak günü, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen florit madeni yüklü TIR'da arama yapıldı. TIR'ın dorsesindeki floritler arasında,  17 çuval içinde, 25 bin 834 adet taş parçası görünümlü, 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuştucuyu teslim alacakların yakalanması amacıyla, eroin yüklü TIR, takip altında İstanbul'a gönderildi. 3 gün süren operasyonda, uyuşturucuyu İran'dan temin edip, gümrüğe naklini sağlayan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ve 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir, şirket çalışaı Mazlum Ö., uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlarını kullanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan, Fidan ile örgüt üyeleri arasındaki irtibatı sağlayan 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlarını kullanan Saruhan Özçelik, kıskıvrak yakalandı. 

Gözaltına alınan 8 şüpheli, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum Ö. dışındaki 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine koyuldu.TOPLAM 1314 YIL HAPİS İSTENİYORUyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan ile yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet Özdemir ve Mazlum Ö. hakkında da 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.BARONA, ÇETE YÖNETİCİSİNDEN TEPKİErzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Ö. ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hacı Karahan ise gelmedi. Tüm sanıklar iİe cezaevi personelinin maske ve eldiven taktığı duruşmada, sanık avukatları mahkeme heyetinin farklı olması nedeniyle mütalaaya ilişkin savunma için süre talep etti. Mahkeme heyetinin verdiği ara sırasında ise avukatlar, sanıkları sosyal mesafeye uymaları ve  maskeleri ile ağızlarını tam kapatmaları yönünde uyardı. Bu sırada Mahmut Mısır, arkasındaki sanık sandalyesinde oturan Mehmet Zeki Fidan'a, "Ocağımı yaktınız. İçiniz rahat mı? Dört cenaze yaşadım, Allah sorsun" dedi . Fidan'ın "Ne söylüyorsun sen?" diye yanıt vermesi üzerine jandarma, Mahmut Mısır'ı, uzaklaştırdı.DURUŞMA KARAR İÇİN PAZARTESİYE ERTELENDİAranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar için pazartesi gününe erteledi. Sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanıklar, aynı şekilde cezaevine götürüldü.

    

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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