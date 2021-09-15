Cesur Sünnetçioğlu: "Espor ve oyun severleri mest edeceğiz"

13 Eylül Pazartesi gününün akşam saatlerinde yapılan sürpriz duyuru ile birlikte Futbolist ve RARE Esports ekiplerinin bir araya gelerek güçlerini birleştirdiğini sizler ile paylaşmıştık. 14 Eylül Salı günü ise Futbolist takımının kurucu ortaklarından biri olan Cesur Sünnetçioğlu, Playerbros'un sorularını yanıtladı.

Gerçekleştirdiğimiz kısa röportajda Sünnetçioğlu'na RARE Esports ile hayata geçirilen işbirliği kararının nasıl alındığını, taraftarlardan gelen tepkileri, gelecek hedeflerini ve PUBG arenasına girişlerini sorduk.

Futbolist ekibi olarak bu işbirliği kararını nasıl aldınız?

Açıkçası hızlı bir karar oldu, Rare Esports kurucusu sevgili Furkan ile benzer hedefler içinde olmamız aldığımız kararı hızlandırdı. Espora bakış açısı, esporculara verdiği değer, gelecek ile ilgili hedefleri bize çok uydu. Çok yüksek bir enerjisi var ve çok hırslı. Kulübümüz ile birebir uydu diyebilirim. Böyle bir sinerjiyi yakalayınca ortaya çok güzel işler çıkıyor.

Artık daha büyük bir organizasyon olarak gelecek hedeflerinizde bir değişiklik oldu mu?

Gelecek hedeflerimiz zaten belli, bu yolda emin adımlarla yürüyorduk artık koşmaya başlıyoruz. Hedef değiştirmedik, sadece hedeflere ulaşma süremiz kısaldı. Önümüzdeki günlerde çok keyifli işler duyuracağız, tüm ekip çok heyecanlıyız. Eşi benzeri olmayan projelerle espor ve oyun severleri mest edeceğiz. Hatta bu soruları cevaplarken bile bir çekimdeyiz.

"Adımızı Avrupa'nın ve dünyanın en tepesine yazdıracağız"

Hedefleriniz arasında Avrupa'nın en iyi 5, dünyanın en iyi 10 espor takımından biri olmak yer alıyor. RARE Esports birleşmesi sizi bu hedefe götüren yolda hız kazandıracak mı?

Ana ve büyük hedefimiz bu evet. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Artık yönetim ekibimiz de daha kuvvetli. 30 senelik dostum Sinan ve yanımızda Furkan gibi harika biriyle beraber doğru işlere imza atıp adımızı Avrupa'nın ve dünyanın en tepesine yazdıracağız. Şimdiye kadar 21 farklı şehirde turnuvaya katılmışız, 6 branşta şampiyonluk yaşamışız, pandemiden sonra bu rakamların artmasına hiçbir engel yok. Ürettiğimiz içerikler ve yaptığımız işbirliktelikleri ile örnek olmaya devam edeceğiz.

Futbolist olarak aktif olarak PUBG Mobile arenasında mücadele ediyordunuz. RARE Esports birleşmesi ile birlikte artık PUBG: Battlegrounds'da da bir takımınız mevcut. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Daha önce de PUBG takımımız hatta birkaç kadromuz olmuştu. Hepsi de çok kaliteli oyunculardı. Bu sahneye tekrar çıkma fikri bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye'den BBL, Digital Athletics, Supermassive Blaze gibi çok kuvvetli takımlarımızın olması da rekabete keyif katacaktır. Digital Athletics'in dünya çapında yakaladığı başarı bizi hem gururlandırıyor hem de motive ediyor. BBL ile olan espor derbimizi PUBG haritalarına da taşımak herkese seyir zevki verecektir. Dünyaca ünlü takımlara kafa tutmaya, PUBG Mobile'daki başarılarımızı bu arenada da tekrarlamaya hazırız.

Peki bu işbirliğinin açıklanmasının ardından taraftarlardan gelen tepkilerden memnun musunuz?

Gelen tepkilerden, yorumlardan, mesajlardan çok memnunuz. Taraftarımızın enerjisi önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurular öncesinde Furkan'ı da çok heyecanlandırıyor. Birazcık daha sabretmeleri gerekiyor, sonrasında daha da güzel tepkiler alacağımıza inanıyorum. Harika bir içerik ve sosyal medya ekibimiz var, onlar da bizim gibi heyecandan uykusuz kalıyorlar. Ekibimiz, taraftarımız ve bize güç veren markalarla birlikte çok güzel bir aile olduk. Ailemiz büyüdü, büyüyor, büyümeye de devam edecek.

Son olarak espor severlere ve Playerbros okurlarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Duyurulara, yeniliklere, projelere hazır olsunlar.

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