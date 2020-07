Çernobil hikayesi ile Stalker 2 geliyor! S.T.A.L.K.E.R. 2 fragmanı GSC Game World tarafından geliştirilen Stalker 2, yeniden hayata geçiriliyor. Stalker 2 ne hakkında? Stalker 2 hikayesi nedir? Stalker 2 PC ve Xbox Series X'te olacak mı? S.T.A.L.K.E.R. 2 ne anlama geliyor? Stalker 2 ne zaman çıkacak? S.T.A.L.K.E.R. 2 çıkış tarihi, Stalker 2'den önce diğer oyunları oynamanız gerekir mi? Xbox Series X oyunları

Stalker üçlemesine bir yenisi daha ekleniyor. S.T.A.L.K.E.R. 2, Çernobil Nükleer Santrali'ni çevreleyen ağır derece kontamin bulunan tehlikeli bir bölgede geçecek olan birinci şahıs hayatta kalma nişancı oyunudur.

Kasvetli atmosferi, korkunç canavarları, mutantları ve dövüş hareketleri ile 10 yıldır beklenen bir oyun. Sinematik havası ile film tadında olduğu da söylenebilir -korku, gerilim filmi-. Bugüne kadar yapılmış en büyük açık dünya oyunlarından biri olacağı da eklenen bilgiler arasında.

Serinin daha önceki oyunları Shadow of Chernobyl, Clear Sky ve Call of Pripyat'ta kullanılan X-Ray Engine oyun motoru bu oyunda tercih edilmemiş. Yeni oyun için Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine ile geliştiriliyor.Unreal Engine bu oyun türü için en çok tercih edilen oyun motorlarından biridir. Oyuncuların S.T.A.L.K.E.R. 2'den beklediği atmosferi sunabilecek.

STALKER 2 FRAGMANINDA NELER DİKKAT ÇEKİYOR?

GSC Game World "piyasaya sürmeyi hedeflediğimiz grafik ve atmosfer seviyesini gösteren bir teaser" diyerek fragmanı geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Üçlemenin ruh halini ve atmosferini yakaladığı kesin. Stalker'ın korkunç mutasyona uğramış köpeklerine bir göz atabilirsiniz. Ve elbette, birisi gitar çalarken ateşin etrafında oturan birkaç Stalker. Asla değişmez, Stalker.

Daha önceki Stalker oyunlarının haritaları büyüktü fakat tamamen açık dünya değildi. Aralarında seyahat etmek için birkaç belirli erişim noktasına ulaşmak gerekirdi. Stalker 2 resmen sorunsuz bir açık dünya oyunu olacak. GSC Game World, "Seride ilk kez, kıyamet sonrası açık bir dünya keşfedilecek ve bugüne kadarki en büyüklerden biri" diyor.

STALKER 2 PC'DE OLACAK MI?

Evet! Stalker serisi her zaman PC'de olmuştur. Ayrıca Stalker 2 aynı zamanda Xbox'ın özel oyunlarından biridir.

STALKER 2 XBOX SERIES X'TE OLACAK MI?

Ağustos ayı itibari ile Xbox Series X detayları belli olmaya başlayacak. Oyun için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Xbox Series X ve Xbox Game Pass için de ulaşılabilir olacak.

STALKER 2 NE HAKKINDA? S.T.A.L.K.E.R. 2 HİKAYESİ

Senaryo öncekilerle benzer bir temel taşımakta. "Ödül avcıları, hazineleri ve gizemleri sayesinde Bölgenin/ Zone derinliklerine inerler. Bazıları geçmişlerinden kaçıyor, diğerleri parayla kör ediliyor ve bazıları tüm gizemlerin arkasındaki gerçeği bulmaya takıntılı."

Hikaye doğrusal ilerlemeyecek, geliştirici GSC seçimlerin kısa vadeli sonuçları olduğu gibi küresel sonuçlarının da olacağını belirtiyor.

STALKER 2'DEN ÖNCE DİĞER OYUNLARI OYNAMANIZ GEREKİR Mİ?

GSC'nin sitesinde "Stalker 2 kendi başına zevk alınabilecek bağımsız bir proje" diyor. "Aynı zamanda, maksimum keyif için önceki oyunları tamamlamanızı öneririz."

Tabi hayranlar kesinlikle oynanması gerektiği savunuyor. Özellikle, Shadow of Chernobyl ve Call of Pripyat çok beğeniliyor.

S.T.A.L.K.E.R. NE ANLAMA GELİYOR?

Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers

kelimelerinin birleşimi olan isim; Çöpçü, bölgeye düşenler, maceracı, yalnız yaşayanlar, katil, kaşif ve soyguncular anlamına geliyor.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ÇIKIŞ TARİHİ/ STALKER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GSC Game World yayımlanacak olan oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat stüdyo, 2021'de çıkacağını, 2018 yılında belirtmişti. Resmi sitesinde ise şu cümle geçiyor: "Henüz çıkış tarihini açıklamaya hazır değiliz."

XBOX SERIES X OYUNLARI

Echo Generation

Exomecha

State of Decay 3

Forza Motorsport

Tell Me Why

Ori and the Will of the Wisps

Avowed

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

As Dusk Falls

Psychonauts 2

Stalker 2

Warhammer 40,000: Darktide

Tetris Effect: Connected

Fable

The Gunk

Everwild

New Genesis: Phantasy Star Online 2

CrossfireX

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Control

Cris Tales

Cyberpunk 2077

Demon Turf

Destiny 2

Dirt 5

Dustborn

Dying Light 2

Far Cry 6

FIFA 21

Fortnite

Gears 5

Gods and Monsters

Gothic

Grand Theft Auto 5 enhanced

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

Metal: Hellsinger

NBA 2K21

Observer: System Redux

Outriders

Overcooked: All You Can Eat

Paradise Lost

Planet Coaster: Console Edition

Pragmata

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Recompile

Resident Evil 8: Village

Scarlet Nexus

Scorn (Xbox Series X exclusive)

Second Extinction: Reclaim Earth

Senua's Saga: Hellblade 2

Sherlock Holmes: Chapter One

The Ascent

The Lord of the Rings: Gollum

The Medium (Xbox Series X exclusive)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs: Legion

WRC 9

Yakuza: Like a Dragon

Starfield

The Elder Scrolls 6

Grand Theft Auto 6

Final Fantasy 7 Remake

XBOX SERIES X ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Series X, Microsoft tarafından geliştirilen Xbox serisinin yeni video oyunu konsoludur. Xbox Games Showcase etkinliği ile ürün ve oyunlar tanıtıldı.