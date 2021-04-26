Çernobil Faciasının yıl dönümünde İzmir'in Çernobiline karşı dikkat çeken film
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Çernobil Faciasının yıl dönümünde İzmir'in Çernobiline karşı dikkat çeken film

Çernobil Faciasının yıl dönümünde İzmir'in Çernobiline karşı dikkat çeken film
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, Çernobil Faciasının yıl dönümünde hazırladığı video ile ilçedeki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü olan ve "İzmir'in Çernobili" olarak anılan nükleer atıklara dikkat çekti.

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, Çernobil Faciasının yıl dönümünde hazırladığı video ile ilçedeki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü olan ve "İzmir'in Çernobili" olarak anılan nükleer atıklara dikkat çekti.

Bundan tam 35 yıl önce bugün Çernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kaza, insanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kaza sonucu çevreye yayılan ve etkileri nesiller boyu devam eden radyasyondan milyonlarca insan, birçok canlı ve doğa etkilendi.

Gaziemir Belediyesi de, Çernobil Nükleer Santralinde 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen kazanın yıl dönümünde özel bir çalışma hazırladı. Belediye, hazırladığı filmle Emrez Mahallesi'ndeki İzmir'in Çernobili olarak bilinen nükleer atıklara dikkat çekti. Filmde, eski kurşun fabrikasının 70 dönümlük arazisinde gömülü olan ve yaklaşık 100 bin ton olduğu tahmin edilen radyoaktif atıkların, normal değerin 219 katı oranında radyasyon yaydığına ve 14 yıldır temizlenmediğine vurgu yapılıyor.

Alanın, orada oynayan çocukların, otlayan hayvanların görüntülerinin yer aldığı filmde atıkların temizlenmesi çağrısı yapılıyor. Öte yandan öncelikle alanın kamulaştırılıp, atıkların temizlenmesinin ardından nükleer temalı bir park yapılması için bakanlığa çağrı yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sorunun çözümü için eylem başlatma kararı almıştı. Bu konuya dikkat çekmek ve alanın temizlenmesini sağlamak adına Belediye Başkanı Halil Arda, 30 Nisan Cuma günü kampanya başlatarak her hafta cuma günü saat 11.00'de atıkların bulunduğu yerde 10 dakikalık duran adam eylemi gerçekleştirecek. Her hafta bir milletvekili ve bir belediye başkanının yanı sıra benzer çevre sorunlarıyla boğuşan kentlerin temsilcileri de dayanışmayı artırmak adına özel olarak eyleme davet edilecek. Ayrıca İzmir'deki ve Türkiye'deki çevre örgütleri, odalar ve Gaziemirliler de eylemde en ön sırada yer alacak. - İZMİR

Çernobil Faciasının yıl dönümünde İzmir'in Çernobiline karşı dikkat çeken film
Çernobil Faciasının yıl dönümünde İzmir'in Çernobiline karşı dikkat çeken film
Çernobil Faciasının yıl dönümünde İzmir'in Çernobiline karşı dikkat çeken film

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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