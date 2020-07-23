Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu
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Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu

ORDU'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in (20) babası Yılmaz Özdemir, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu
23.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:51

ORDU'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in (20) babası Yılmaz Özdemir, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Yılmaz Özdemir, "Kanunlarda bir değişiklik yapılmalı ve artık bu işe bir çözüm bulunmalı" dedi.

Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arduç, yakalandıktan sonra bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan Arduç, yargılandığı davada 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

PINAR GÜLTEKİN'İN AİLESİNE TAZİYE TELEFONUCeren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin'i arayan Yılmaz Özdemir, duydukları üzüntüyü dile getirdi.    'ACILARIMIZ HALEN DİNMEDİ'Kadınların başına gelmeyen kalmadığını anlatan Yılmaz Özdemir, "Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin'i aradım ve kendisine taziyelerimi ilettim. İlk defa konuştuk, kendisi de bizlere taziyelerini iletti. Aile çok üzgün ve acıları çok taze. Bizim acılarımız halen dinmedi. Bu konuyla ilgili taleplerimizi daha önce de ilettik. Bizim elimiz kolumuz bağlı. Kanunlarda değişiklik yapılması ve artık bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Kişi cinayeti işliyor, katilin güvenliğini sağlamak için başka bir yere alıyorlar. Ama bizim çocuklarımızın can güvenliği yok" diye konuştu.'KARAR VERECEKLER KENDİ ÇOCUKLARINI GÖZ ÖNÜNE ALMALI'

Kızının katili Özgür Arduç'un aldığı cezaya yaptığı itirazın istinaf mahkemesi tarafından reddedildiğini hatırlatan Özdemir, "Şimdi Yargıtay'a müracaat etti, Yargıtay'ın da reddedeceğine eminim. Bu talebin kabul olmayacağını biliyoruz. Kararı verecek kişiler, kendi çocuklarını da göz önüne almalıdır. Canice bir cinayet işleniyor, bunun telafisi olmaz. Dava süreçleri devam ediyor. Bu davaların bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Konuyla ilgili ihmali ve kusuru olan 14 kişi var. Bu 14 kişi hakkında aslında bizim bir soruşturma açmamız gerekmiyor. Adalet Bakanlığı'nın direkt soruşturma açması lazım. Ama süreç uzayacak gibi görünüyor" dedi.


Kaynak: DHA

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