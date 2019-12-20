Cerebral Palsy'li çocuklardan unutulmaz teşekkür!

20.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:40

20 Aralık Cuma günü "Steptember Gönüllü Buluşması"nda Cerebral Palsy'li çocuklar ve aileleri destekçileriyle bir araya gelerek, hem teşekkür etti, hem de onlar için hazırladığı özel gösterileri sergileyerek unutulmaz anlar yaşattılar.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın, Cerebral Palsy konusunda hem toplumda farkındalık yaratma hem de bağış toplama amacıyla her yıl düzenlediği Steptember Sosyal Sorumluluk projesine, bu yıl Atılım Factoring, Borusan Holding, BNP Cardif, CarrefourSA, Coca-Cola, Decathlon, Dell Technologies, ebebek, Enerji SA, EY Türkiye, Ford Otosan, Flormar, Hexagon Studio, Honda, ING, Ipsos, İnci, Jacobs, Kredi Kayıt Bürosu, Loreal Türkiye, Mercedes Benz Finansal Hizmetler, Maxion Wheels, Mondi, Mitsubishi Motors, OBSS, Penti, Pirelli, Standard Profil, Shell, UPS, Workforce, Zorlu Holding olmak üzere 41 kurumsal firma ve iştirakleri destek verdi.

"TOPLANAN BAĞIŞLARLA ÜCRETSİZ HİZMET VERİLECEK!"

Bu yıl Steptember'da 1.175.950 TL bağış toplandı. Kurumsal veya bireysel olarak projeye katılan gönüllüler sayesinde 2020 yılı boyunca,Cerebral Palsy'li 45 çocuğa hidroterapi, 54 çocuğa fizyoterapi, 45 çocuğa özel eğitim, 74 çocuğa oyun temelli rehabilitasyon, 40 bebeğe erken müdahale, 27 çocuk ve aileye psikolojik danışmanlık, 30 çocuğa ise farklı oranlarda eğitim-öğretim bursu sağlanacak.

Steptember Gönüllü Buluşması etkinliğinde konuşma yapan Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, "17 yıldır Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda görev yapıyorum ve her gün çocuklarımızın adım adım gelişim sağladığını gördükçe değerli destekçilerimize minnet duyuyorum. Steptember ile 6 yıl içerisinde toplam 3 milyon 705 bin 746 TL bağış topladık. Değerli destekçilerimiz sayesinde, bu bağışlarla birçok Cerebral Palsy'li çocuğun umut dolu gelişimlerine şahit olduk. Cerebral Palsy Türkiye olarak, her geçen yıl daha fazla çocuğa ulaşabilmeyi diliyoruz" dedi.

CerebralPalsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye'de CerebralPalsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. CerebralPalsy'li çocuk ve erişkinlerine tes¸his, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sagˆlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunur. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 35 dönüm alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Vakfı, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklara daha çok destek sağlayabilmek için 2018 yılı Eylül ayından itibaren "CerebralPalsy Türkiye" markasıyla yoluna devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler