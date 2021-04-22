- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
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- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı

- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ - Haberler | Güncel

- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı Türk Kızılayı, Suriye'de sürdürdüğü yardım programları kapsamında Cerablus'ta yetimler için iftar programı düzenledi.

- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı

HALEP - Türk Kızılayı, Suriye'de sürdürdüğü yardım programları kapsamında Cerablus'ta yetimler için iftar programı düzenledi.

Türk Kızılayı'nın Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardımları devam ediyor. Kızılay, Cerablus'taki El Emel yetimhane kompleksinde yetimler için iftar programı düzenledi. İftar programına bölgede zor durumda siviller dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişi katıldı.

İftar programına, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman ve beraberlerindeki heyetler katıldı.

Kınık yaptığı açıklamada, "Şu anda Cerablus'ta yetimlerimize iftar veriyoruz. Suriye'nin kuzeyinde 11 yetimhanemiz var. Yaklaşık 5 bin yetime destek olmaya çalışıyoruz. Cerablus yetimhanemizin bir özelliği var. İçinde ilkokulumuz, ortaokulumuz, meslek edindirme kurslarımız var. Ramazan boyunca bu bölgedeki 20 bin yerinden edinmiş aileye gıda desteğimiz, her gün yaklaşık 25 bin ekmek dağıtıyoruz. İçme suyu ihtiyacı olan bölgelere sevkiyatlarımız devam ediyor. Sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. 11 yıldır olduğu gibi Suriye'deki mazlumların elinden tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

İftarın ardından yetim çocuklar tarafından hazırlanan pasta kesildi.

- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı
- Cerablus'ta Türk Kızılayı'ndan yetimler için iftar programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ

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