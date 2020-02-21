: "Cep salonlar" sporu öğrencilerin ayağına getirdi

21.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:57

Edirne'de öğrenciler, il genelinde bazı okullarda açılan "cep salonlar"da ilgi duydukları spor dalında çalışma fırsatı buluyor.

Edirne Valiliğinin himayesinde, fiziki şartları uygun 5 lise ve ortaokulda cep salonları açıldı. Bu okullarda eğitim gören ya da evleri spor salonlarına uzak öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda cep salonlarında judo, tekvando, satranç ve masa tenisi branşlarıyla ilgileniyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün antrenör desteği verdiği salonlarda sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerindeki başarı oranı da artıyor.

Cep salonlar sayesinde milli ve lisanslı sporcular da antrenmanlarını aksatmıyor.

Altyapıya katkı sunacak

Judo antrenörü Sertaç Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yaklaşık 400 lisanslı judocunun bulunduğunu söyledi.

Cep salonların antrenörlere, sporculara ve öğrencilere kolaylık sağladığını belirten Kıvrak, "Salon sıkıntımız vardı, spor salonlarına sığmıyorduk, saatlerimiz uymuyordu. Bunun yanında performans sporcularımıza istediğimiz antrenman programlarını uygulayamıyorduk." dedi.

Kıvrak, küçük, süper minik ve minik kategorilerinde sporcuları olduğunu anlatarak, "Evi salona uzak ya da ailesi olmadığı zaman salona gelemeyen sporcularımız vardı. Cep salonlara yakın sporcular şimdi istediğimiz antrenmanlara başladılar." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirdiklerini anlatan Kıvrak, cep salonlarının Türk sporunun altyapısına katkı sunacağını dile getirdi.

Öğrenci velisi Adem Arabacı ise oğlunun 5 yıldır judoyla uğraştığını belirterek, "Cep salonların okullara yapılması, okulla spor salonları arasındaki mesafeyi kısalttı. Hem velilere hem de öğrencilere güzel bir imkan sağladı. Aileler olmadığı zaman çocuklar kendi başına salonlara gelebiliyor. Valimiz Sayın Ekrem Canalp'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Velilerden Gamze Türkoğlu da önceden ev ve okula uzak olduğu için oğlunu dersinin ardından spor salonuna götürmekte zorlandığını ifade etti.

Cep salonu sayesinde ulaşım probleminin ortadan kalktığını anlatan Türkoğlu, çocuğun antrenmanlarını rahatlıkla yapabildiğini söyledi.

Dersin ardından antrenmana

Türkiye Minikler Judo Şampiyonası üçüncüsü Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğrencisi Arda Arabacı, dersin ardından vakit kaybetmeden antrenmana başladıklarını, bu sayede verimli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye ve Balkan Şampiyonaları birincisi İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Kuşku, Türkiye ve Edirne'ye yeni başarılar getirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kuşku, derslerinin ardından milli sporcularla cep salonunda çalışmanın kendisine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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