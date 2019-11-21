21.11.2019 00:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:57

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin galası yapıldı

Mustafa Uslu gişeyle ilgili, "Gişe çok bir şey değil, Naim Süleymanoğlu hayatında ikinci olmamıştır"

İSTANBUL - Başarılarıyla spor tarihine damga vuran merhum halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı. Galada filmin gişesine yönelik bir soruya cevap veren filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Muhteşem bir film oldu, gişe çok bir şey değil, önemli olan içimiz çok rahat. Sadece şunu söyleyeceğim; Naim Süleymanoğlu hayatında ikinci olmamıştır" ifadelerini kullandı.

2017 yılında aramızdan ayrılan Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla olduğu kadar zorluklarla da dolu hayat hikayesini anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı. Unıq Hall'de yapılan galaya filmin yapımcısı Mustafa Uslu ve oyuncu eşi Sinem Öztürk, yönetmen Özer Fevzioğlu, filmde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu Hayat Van Eck, efsane haltercinin ilk antrenörü Enver Türkileri'yi canlandıran Gürkan Uygun, filmin oyuncularından Yetkin Dikinciler, Renan Bilek, Uğur Güneş, Selen Öztürk gibi filmde yer alan isimlerin yanı sıra efsane sporcunun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, eski milli halterci Halil Mutlu, Volkan Demirel, Keremcem ile iş sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Galanın girişinde ise Atlanta Olimpiyatları'nda Süleymanoğlu'nun kaldırdığı 187,5 kilogramlık ağırlık canlandırılarak katılımcıları karşıladı. Gala gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibi 19 binden fazla figürasyonun kullanıldığı efsane ismin hayatını anlatan projede yer almanın gururunu yaşadıklarını dile getirirdi. Film çekimlerinin yaklaşık 4,5 ayda tamamlandığı belirtilirken Süleymanoğlu'na hayat veren Hayat Van Eck, film çekimi sırasında zaman zaman zorlandığını belirtti. Gecede Mustafa Uslu'nun Eypio lakaplı Abdürrahim Akça'nın filmde kullanılan şarkısını söylemesi keyifli anlar yaşattı. Rekorlarıyla dünyada adından sıkça söz ettiren efsane sporcunun hayatının anlatıldığı filmin çekimleri Bulgaristan, Türkiye gibi birçok alanda yapılırken film 22 Kasım'da vizyona girecek.

"Gişe çok bir şey değil, Naim Süleymanoğlu hayatında ikinci olmamıştır"

Efsane bir simin hayatını sinema perdesine aktarmanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Süper kahramanlarımızdan birisi Naim Süleymanoğlu'nun filmini halkla buluşturuyoruz, muhteşem bir film oldu. Ebediyen yok olmayacak bir film oldu. Derseniz ki bir tane daha çekilir mi çekilemez. Çünkü bir tane daha çekilebilmesi için bir tane daha Naim Süleymanoğlu olması lazım. Aşık Veysel, Neşet Ertaş bir değerdir. Eğer biz bunları çekip halkımızla buluşturamazsak başka hiç kimse de gelip bunları çekip halkımızla buluşturmaz. Ben bir öncülük yaptığımı düşünüyorum. Gişe çok bir şey değil, önemli olan içimiz çok rahat, çok iyi bir film çektik. Sadece şunu söyleyeceğim; Naim Süleymanoğlu hayatında ikinci olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Böyle güzel bir insanın filmini yapma şansına eriştiğimiz için çok mutluyum"

Efsane sporcunun hayatını anlatan filmi yaptıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren filmin yönetmeni Özer Fevzioğlu, "Böyle büyük böyle güzel bir insanın filmini yapma şansına eriştiğimiz için çok mutluyum, herkes büyük bir sevgiyle katıldı. Sadece bir sahne, bir cümle için bu projeye katılıp değer katan herkese teşekkür ediyorum. En büyük sorumluluk Hayat'taydı. Olmaya kalkıştığınız kişi dünyanın en büyük sporcusu unvanını almış bir insan kolay değildi. Ama ben başardığına inanıyorum" dedi.

"Kim olduğuyla ilgileniyoruz"

Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin'in filmin vizyona girmemesi için açtığı davayla ilgili soruyu yanıtlayan Özer Fevzioğlu, "İşin magazinsel boyutu, ya da bu tarafı benim mesleğimin bir parçası değil, sadece şunu söyleyebilirim. Biz Naim Süleymanoğlu'nu insan hakları temsilcisi olarak ve başarılı bir sporcu olarak kim olduğuyla ilgileniyoruz" diye konuştu.

"Akşam otele gittiğimde bayılmış şekilde yattığımı çok iyi biliyorum"

Filmde efsane halterciyi canlandırmanın zaman zaman kendisini çok zorladığını belirten oyuncu Hayat Van Eck, "Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmak büyük sorumluluktu, zordu üzerine çalıştıkça anladım ki sadece bir halterci değil, aynı zamanda bir insan hakları savaşçısı, Büyük bir gurur, onur olmasına rağmen bir o kadar da zordu. Çünkü yakın tarihimiz her türlü bilgisi ve görüntüsü ellerimizin altında. Bu filmle bu ülke için Bulgaristan'daki Türkler için, hakları elinden alınmış tüm insanlar için bu kadar çok şey feda etmiş ve başarıya imza atıp bunu politik başarıya da çevirmiş bir insanın tanınmasını çok isterim. Akşam otele gittiğimde bayılmış şekilde yattığımı çok iyi biliyorum. İsim değiştirme olayı öyle bir yerden etkiliyor ki Süleymanoğlu'nu çok acı bir şekilde ağladığı bir sahne var. Onu en iyi, en gerçekçi şekilde sunmak benim için gerçekten en zoruydu" diye konuştu.

"Rekorların adamıydı zannedersem bundan sonra gişe rekorlarıyla anılacak"

Naim Süleymanoğlu'nun kendisi için örnek bir insan olduğuna dikkat çeken eski milli halterci Halil Mutlu, "Çok heyecanlı ve mutluyum, bu noktaya geldiysek Naim ağabeyi örnek alarak geldik. Bu projeyle birlikte bundan sonra da Naim ağabeyi yaşatmaya devam edeceğiz. Naim ağabey rekorların adamıydı zannedersem bundan sonra gişe rekorlarıyla anılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA