KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, şu anda herkesin dijitalleşmeden ve Endüstri 4.0'dan "çeviklik" beklediğini belirterek, "Fabrikalarımıza, mağazalarımıza, sektörlerimize çeviklik, hızlılık kazandırdığımız sürece Türkiye ekonomisinin gelişmesine, çarklarının daha hızlı dönmesine olanak sağlarız." dedi.



Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde "CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi" düzenlendi.



Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "CEO Panel: değişim Başlıyor mu?" başlıklı oturumda konuşan Akarca, şu anda herkesin dijitalleşmeden "çeviklik" beklediğini söyledi.



Eski paradigmaların değiştiğine değinen Akarca, "Önceden, 'büyük balık küçük balığı' yiyordu. Şimdi hızlı balığın büyük balığı yediği bir dünyadayız. Hızlı hareket eden, yeni teknolojiler çıkartan, farklı ürünler üreten firmalar farklı konumlara geldi." diye konuştu.



Dijitalleşme ve teknolojik gelişmede en önemli noktanın hız ve çeviklik olduğunu dile getiren Akarca, "Fabrikalarımıza, mağazalarımıza, sektörlerimize çeviklik, hızlılık kazandırdığımız sürece Türkiye ekonomisinin gelişmesine, çarklarının daha hızlı dönmesine olanak sağlarız." ifadelerini kullandı.



- "Önceliğimize Endüstri 4.0'ı koyduk"



Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Tamer Saka, Endüstri 4.0'a son dönemde dünyada ve Türkiye'de verilen önemden bahsetti.



Şirket olarak kendilerinin de önceliklerine Endüstri 4.0'ı koyduklarını aktaran Saka, bunun temel nedeninin "rekabetçilik" olduğunu söyledi.



Endüstri 4.0'ın doğru uygulanması halinde ciddi maliyet avantajı sağlandığını dile getiren Saka, bu teknolojiye sahip şirketlerin küresel rekabette öne çıktığını anlattı.



Saka, üçüncü endüstri devriminin sonuna doğru üretim merkezlerinin hızla batıdan doğuya aktığını kaydederek, Türkiye'nin bu akışın bir kısmını tutmayı başardığını, ancak yüksek katma değerli üretimden istenilen noktada olunmadığını aktardı.



Son 10-15 yılda insan hayatını kolaylaştıran teknolojilerin Endüstri 4.0'ın temelini oluşturduğunu ifade eden Saka, bu teknolojilere örnekler verdi. Saka, bundan 2-3 yıl sonra Endüstri 4.0 örneklerini konuşan değil, uygulayan bir şirket olmayı amaçladıklarını vurguladı.



SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, şirketin dijitalleşmeye yönelik yaptığı yatırımlardan bahsetti.



- "Toplumlar artık çok daha talepkar"



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Balkır, gelişmişlik seviyesine göre derecesi değişmekle birlikte toplumların artık çok daha talepkar olduğunu belirterek, ekonomilerin vatandaşlara cevap verme durumunda olduğunu kaydetti.



Balkır, küresel düzeyde sanayide dijital dönüşüm gündeminin çok heyecan verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Rekabet de bir o kadar zorlu. Türkiye olarak bir yol ayrımındayız. ya küresel rekabet gücünü kaybedeceğiz ya da gelişmiş ülkeler arasına katılmak için dev bir adım atacağız. Küresel düzeydeki gelişmelerin seyri artık ülkemizin coğrafi konumunun ve ucuz iş gücünün rekabet açısından yeterli olamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin rekabet sıralamasında hem altında hem üstünde yer alan ülkelerden gelen maliyet baskılarına maruz kalacağını görüyoruz.



Yüksek teknolojiye dayanan rekabetçi ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştiren ülkeler küresel ekonomide belirgin olarak daha güçlü konuma ulaşıyor. Türkiye'nin yatırımların düşük seyrettiği, düşük katma değerli üretimin yapıldığı bir kısır döngüye doğru kaymaması için kısıtlarımızı bertaraf etme durumundayız."



Sanayide dijital dönüşüm sürecinin önemine işaret eden Balkır, TÜSİAD'ın bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.



- "Türkiye'ye çok farklı fırsatlar sağlar"



BCG Avrupa İnovasyon Merkezi Direktörü Moundir Rachidi, Endüstri 4.0 devriminin bir değişim ile ilgili olduğunu belirterek, "Bu devrim organizasyon yapılarını ve çalışanlarını değiştirmekle ilgili imkan sağlayacaktır. Türkiye'ye de çok farklı fırsatlar sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.



McKinsey Yardımcı Ortağı Andras Kadocsa ise Endüstri 4.0'a yoğun bir ilginin olduğunu aktararak, "Batılı ülkeler bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyordu. Türkiye'de de ciddi girişimlerin olduğunu görmek çok güzel." diye konuştu.