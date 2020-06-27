Cennet Cehennem Vadisi eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
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Cennet Cehennem Vadisi eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Hakkari merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında yer alan Cennet Cehennem Vadisi, eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

27.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:27

Hakkari merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında yer alan Cennet Cehennem Vadisi, eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsimin bir arada yaşandığı Cennet Cehennem Vadisi, yeni tip koronavirüs nedeniyle uzun süren sessizliğin ardından normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çevresinde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile buzulların bulunduğu 3 bin 500 rakımlı vadi, kar sularıyla oluşan akarsuların kenarında açan rengarenk çiçeklerin eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bölgeye gelmeye başlayan ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, dört mevsimin bir arada yaşandığı vadide, eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

Birçok ilden kente gelen doğa tutkunları, vadinin doyumsuz manzarasına karşı yürüyüş, kaya tırmanışı gibi doğa sporları yaparak bölgenin tanıtılmasına katkı sunuyor.

Bölgede araştırma yapan Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki doğal güzelliklerin normalleşme süreciyle yeniden şenlendiğini söyledi.

Bazı vatandaşların da eriyen kar kütlelerinin altında yetişen pancarları toplamak için bölgeye geldiğini belirten Adıyaman, "Bölge, coğrafi yapısının renkliliği, sahip olduğu flora zenginliğinden dolayı hem fotoğrafçılar hem de doğaseverlerden ilgi görüyor. Başka illerden gelenler arasında bir çok tanıdığımızın yanı sıra burayı ilk kez görenler de var. Haziran ayında bu kadar kar ve buzu görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar." diye konuştu.

"Burası bahar ile kışın bir arada yalandığı harika bir yer"

Vatandaşlardan Esat Kılınç da yeniden doğaya açılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Uzun süredir evden çıkamıyorduk. Burayı görmek gerçekten güzel. Şu an Cilo Dağları'ndayız. Yukarımızda Cilo buzulları var. Bir tarafta Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi yer alıyor. Hemen yanında başka yüksek zirveler var. Buzulların olduğu alan tamamen karla kaplı. Burası bahar ile kışın bir arada yalandığı harika bir yer."

Cennet Cehennem Vadisi eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Kaynak: AA

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