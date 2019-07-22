Cenk Koray kimdir? Ünlü sunucu ölümünün 19. yıldönümünde anılıyor!

TRT''nin tek kanallı olduğu dönemin en çok konuşulan ve izlenilen sunucusu Cenk Koray''ın aramızdan ayrılışının 19. yılındayız. Tele Pazar adlı eğlence programında sunuculuğunu yaptığı Tele Kutu yarışması ile izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Geçn yaşında kaybettiği oğlu ile hayatının en zor anlarıdır. Peki Cenk Koray kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti, nerelidir?

CENK KORAY KİMDİR?

Cenk Koray, 1 Ağustos 1944 tarihinde Adana''da doğdu. Ankara Üniversitesi''nde Hukuk eğitimi gördü. 24 yaşına kadar avukatlık yaptı. Sunuculuk yapması sonrasında avukatlıktan ihraç edildi. İtirazı ile Ankara Barosu''na tekrar alınan Cenk Koray, kendi isteğiyle istifa etti.

Uzun süre tenis hakemliği yapan Cenk Koray, yönettiği maçlarda yaptığı şovlarla dikkati çekti ve TRT''den teklif aldı. İlk programı Halit Kıvanç''ın sunduğu yarışma programı "Bildiklerimiz, Gördüklerimiz, Duyduklarımız" oldu. Kıvanç, programın olduğu gece önemli bir maçı sunmak üzere yurtdışına çıkınca, programı onun yerine Cenk Koray sundu ve bu şekilde sunuculuk yaşamı başladı.

Cenk Koray, 1973 - 1976 yıllarında Son Havadis adlı gazetede çalıştı. Bir ara reklamcılık da denedi ancak 1974 yılında yeniden sunuculuğa başladı. Uzun süre Pazar eğlence programları başta olmak üzere şovmenlik yaptı. Özellikle bu programlar içinde sunduğu ufak yarışmalarla anıldı. Bu yarışmalar içinde en popülerlerinden biri "Tele Kutu" oldu. 1989''da kalp krizi geçirene dek, sunculuğu devam ettirdi. Sunuculuğa brt''de veda etti.

TELE KUTU YARIŞMASI VE AKILLARDA KALAN REPLİKLER

Bu yarışmada izleyicilere televizyondan tutun da, çamaşır makinesine kadar çeşitli hediyeler verilirdi. Cenk Koray yarışmacıları seçmek için; "Üstünde tırnak makası olan var mı?" "Dolma kalemi olan var mı?", "Cımbızı olan var mı?" gibi soru sorma yöntemi kullanırdı. Yarışmacı bir kutu seçer; Cenk Koray ise kutusunu açmaması için ona çeşitli teklifler sunardı. "Size şunu vereyim", Size bunu vereyim", "Yok ondan var", "kutumu açtırmak istiyorum" gibi replikler en akılda kalanlardır.

Daha sonra Akşam Gazetesi''nde yazar olarak görev aldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Cenk Koray, iki yıl Beşiktaş Jimnastik Kulübü''nün basın sözcülüğünü yaptı.

1994 yılında yazdığı "Kur''an - İslamiyet, Atatürk ve 19 Mucizesi" adlı kitabı ülke çapında tartışmalara sebep oldu.

Ölmeden birkaç sene önce 31 Ağustos 1996''da 19 yaşındaki oğlu Nihat''ın kendi kollarında ölmesi ile büyük bir acı yaşadı. Cenk Koray, 23 Temmuz 2000 günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 25 Temmuz 2000 salı günü tarihinde Erenköy Galippaşa Camisinde tören düzlendi. Öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Filmleri

1987 Aile Pansiyonu

2000 Abuzer Kadayıf

Kitapları

1995 Rutubet

1996 Kur''an – İslamiyet, Atatürk ve 19 Mucizesi

1997 Atatürk ve Din