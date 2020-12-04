Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze duası nasıl okunur? Cenaze namazı farz mıdır, kimler kılmalı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na sıkça yöneltilen sorulardan biri olan cenaze namazı nasıl kılınır, gıyabi cenaze namazı nedir, cenaze namazı farz mıdır gibi soruların cevaplarını ve cenaze namazıyla ilgili tüm detayları sizler için derledik. Cenaze namazı kılınışı, cenaze namazında sübhaneke okunuşu,

Cenaze namazı detayları en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam etmektedir. Cenaze namazı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze duası nedir?

CENAZE NAMAZI NİYETİ



Cenaze namazı niyeti diğer namazların niyetlerinden farklıdır. Cenaze namazına niyet ederken "Allah için namaza, meyyit için duaya er kişi/ hatun kişi niyetine uydum hâzır olan imama" denir.

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir.

İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar "ve celle senâük" cümlesiyle birlikte "Sübhaneke"yi okurlar.

Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve "Salli-Bârik" duaları okunur.

Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır.

Bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fâtiha" suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39).

Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

CENAZE NAMAZI KAÇ REKAT?

Cenaze namazı 5 vakit namaz ve sünnet namazlardan daha farklıdır. Diğer namazlarda tekbirden tekrar kıyama kalkana kadar olan kısma bir rekat adı verilir. Ancak cenaze namazında sadece kıyam ve tekbir vardır. Cenaze namazı ayakta kılınan bir namazdır ve bu namazda 4 kez tekbir edilir. Bundan dolayı cenaze namazında rekat konuşması fazla yapılmaz. Birkaç dakika içerisinde kılınabilecek kısa dualarla birlikte kılınan ancak önemi çok büyük olan farz-ı kifaye bir namazdır.

CENAZE NAMAZI FARZ MIDIR?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah'a senâ, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: "Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlü'nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler." (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, "Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın." (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.

CENAZE NAMAZI KİMLERE FARZ, KİMLER KILMALI?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah'a senâ, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: "Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlü'nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler." (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, "Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın." (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.

CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir.

CENAZE DUASI NASIL OKUNUR?



Cenaze namazı duası cenaze namazı kılan herkesin bildiği dualardır. İlk tekbirin ardından Sübhaneke duası okunur. Ikinci tekbirin ardından ise Salli ve Barik duaları okunur. Üçüncü tekbirden sonra ise cenaze duası okunur ancak bu duayı bilmeyenler Fatiha suresi ya da başka bir dua okuyabilirler. Son tekbirden sonra ise selam verinir ve namaz biter.

GIYABİ CENAZE NAMAZI NEDİR?

Cenaze namazı kılınabilmesi için cenazenin hazırda bulunması gereklidir. Ancak hazırda bulunmayan cenazeler için de namaz kılınabilir. Buna da gıyabi cenaze namazı adı verilir. Örneğin ülkemizde Çanakkale Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınmaktadır. Ya da afetlerde kaybedilen kişiler için de gıyabi cenaze namazı kılınır.