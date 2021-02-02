Cemre ne zaman düşecek? 2021 ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemre ne zaman düşecek? Sorusu merak edilen başlıklar arasında. Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2021'de ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, birinci cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşecek? 2021 ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşerler. Baharın müjdeleyicisi olarak tanımlanan cemreler birer hafta arayla düşecek havaların ısınmasını sağlar. Peki İlk cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri! Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın habercisi olan ilk cemre ne zaman düşecek sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılırken 2021 yılının ilk cemre düşme tarihi 19 - 20 Şubat olarak biliniyor…

2021 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin2021 yılında birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İlk cemre havaya (19-20 Şubat)

İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR, NE DEMEKTİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.