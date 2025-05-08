Özellikle Halil Falyalı'nın suikasta kurban gitmesinin ardından, "Cemil Önal kimdir?" sorusu kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Önal'ın hem yasa dışı bahis trafiğindeki rolü hem de cinayet sonrası yurt dışına kaçışı dikkat çekiyor. Peki, Cemil Önal kimdir? Cemil Önal kaç yaşında, nereli?

HALİL FALYALI NASIL ÖLDÜ?

Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde vücuduna 16 kurşun isabet eden Falyalı'nın ölümünün ardından yasa dışı bahis trafiği ve kara para ilişkileri yeniden gündeme taşındı. Bu trafiğin arkasındaki kilit isimlerden biri olan Cemil Önal kimdir, sorusu da bu gelişmeyle birlikte yeniden sorulmaya başlandı. Halil Falyalı'nın yalnızca yasa dışı bahis organizatörü değil, aynı zamanda güçlü siyasi bağlantılara sahip bir figür olduğunu dile getiren Önal, Falyalı'nın bazı ilişkiler üzerinden kendini koruduğunu iddia etti.

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CEMİL ÖNAL KİMDİR?

Cemil Önal, Halil Falyalı'nın finans müdürüydü. Falyalı'nın yasa dışı bahis operasyonlarından elde ettiği parayı yöneten kişi olarak tanınıyordu. İddialara göre Önal, aynı zamanda cinayetin şüphelileri arasında da yer alıyor. Halil Falyalı'nın ölümünden sonra Cemil Önal'ın Hollanda'ya kaçtığı ve burada yakalandığı bildirildi.

2023 yılında Hollanda'da gözaltına alınan Önal, uzun süre Türkiye'ye iade edilmesi beklenen isimlerden biri oldu. Ancak gelişmeler beklenenin tersine ilerledi. İddialara göre Cemil Önal, ABD ve Hollanda istihbarat birimlerine 120 sayfalık bir ifade verdi ve bu ifadelerin ardından 25 Mart tarihinde serbest bırakıldı.

ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLDİRMİŞ

Öte yandan cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Hollanda merkezli basın kuruluşu Follow The Money'den David Davidson, Önal ile geçtiğimiz hafta görüştüğünü belirtti. Davidson, Cemil Önal'ın avukatının da öldürülme tehlikesi hakkında, "Bu ciddi tehdit birkaç kez savcılığa bildirildi" dediği belirtilirken Hollanda savcılığının konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadığı kaydedildi.

ŞANTAJ ARŞİVİ VE KASET İDDİASI

Cemil Önal'ın gündeme taşıdığı en sarsıcı iddia ise Halil Falyalı'nın elinde bulunduğu öne sürülen şantaj kasetleri oldu. Önal'a göre Falyalı, Türkiye'deki üst düzey siyasetçiler de dahil olmak üzere birçok tanınmış isme dair görüntülerin yer aldığı 45 kasetlik bir arşiv oluşturmuştu.