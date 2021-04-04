Cemil Meriç Kitaplığı'na, Mimar Turgut Cansever seçkisi
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Cemil Meriç Kitaplığı'na, Mimar Turgut Cansever seçkisi

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Cemil Meriç Kitaplığı'na, Mimar Turgut Cansever seçkisi

Antalya Büyükşehir ve Kepez Belediyesi Meclis üyesi Av. Ferah Nur Ünal, Cemil Meriç Kitaplığı'nda oluşturulan 'Mimar Turgut Cansever Köşesi'ne, mimarın kaleme alınan eserlerinden oluşan seçkiyi armağan etti.

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Antalya Büyükşehir ve Kepez Belediyesi Meclis üyesi Av. Ferah Nur Ünal, Cemil Meriç Kitaplığı'nda oluşturulan 'Mimar Turgut Cansever Köşesi'ne, mimarın kaleme alınan eserlerinden oluşan seçkiyi armağan etti.

Cemil Meriç Kitaplığı'na Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediye Meclis üyesi Av. Ferah Nur Ünal 'da kitap bağışında bulundu. Ünal, kütüphanede oluşturulacak Mimar Turgut Cansever Köşesi'ne usta mimarın kaleme alınan eserlerinden oluşan özel bir seçki armağan etti. Hukukçu ve bir kitap dostu olan meclis üyesi Ferah Nur Ünal ile Cemil Meriç Kitaplığı projesi için birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kütüphane ile ilgili yolun sonuna geldiğimiz şu günlerde artık son rötuşları yapıyoruz. Kendileri kütüphanemize çok ciddi destek verdiler. Hem fikrin gelişmesinde, hem fikrin çok daha geniş toplum kitlelerine yaslanmasında, onlara ulaşmasında fikri destekler verdi"dedi.

"Turgut Cansever Köşesi"

Cemil Meriç Kitaplığı'nda mimar Turgut Cansever adına bir köşe oluşturulduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Turgut Cansever, 1920 Antalya doğumlu olması sebebiyle aslında bizim hemşehrimiz. Antalya'da da eserleri var. İşte biz Turgut Cansever'in hatıralarını yaşatmak isteyen bir belediyeyiz. Son 7 yıldır Türkiye'de ilk defa bir belediye bir üstadın adına ilk defa ulusal çapta, daha sonra uluslararası çapta bir mimarlık ödülleri düzenledi. Turgut Cansever, işte o mimarlık ödüllerini atfettiğimiz şahıstı. Şimdi kütüphanemizde Turgut Canseverin anısına bir köşe düzenliyoruz. Merhum Cansever hocamız aynı zamanda çok nitelikli bir sanat tarihçisiydi. Türkiye de ilk defa sanat tarihi alanında doktora yapan kişiydi. Çok eser ortaya koyan verimli bir kişilik, mimar ve yazardı" diye konuştu.

"Türkiye'de eşi ve benzeri yok"

Turgut Cansever'in tam 17 ayrı kitabı bulunduğunu da hatırlatan Tütüncü, "Bu güzel ülkenin kimi düşünürleri, kimi medeniyet tarihçileri onunla ilgili kalem oynatmışlar. İşte bütün bu kitaplar bir köşe halinde, bir külliyat halinde Cemil Meriç Müze Kütüphanesi'nde okurların, gelecek kuşakların dikkatine sunulacak. Ferah Nur Ünal, bize son derece şahane bir seçki armağan etti. O seçki Turgut Cansever seçkisi oldu" dedi.

"Geçmişi aydınlattığı gibi aydınlatacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyesi Ferah Nur Ünal'da, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Cemil Meriç Kütüphanesi projesini kendisiyle paylaştığında çok heyecanlandığını söyledi. Ünal, "Bu kütüphane geçmişten geleceğe bir köprü olacaktı. Geçmişte nasıl aydınlattıysa, Cemil Meriç Kütüphanesi, bu dönemde aynı şekilde aydınlatacaktı " diye konuştu. - ANTALYA

Cemil Meriç Kitaplığı'na, Mimar Turgut Cansever seçkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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