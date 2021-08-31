Cemil Çiçek kimdir? Cemil Çiçek kaç yaşında, nereli? Cemil Çiçek hayatı ve biyografisi!

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CEMİL ÇİÇEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Kasım 1946

Kaç yaşında: 74 yıl yaşında

Nereli: Yozgat Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cemil Çiçek (d. 15 Kasım 1946, Yozgat); Türk avukat, siyasetçi ve eski TBMM Başkanı. 2011–2015 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2007–2011 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Bu görevinden önce 2002–2007 yılları arasında Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Türkiye Hükûmeti'nde ve Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak yer almıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çiçek, Anavatan Partisi (ANAP)'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. İlk defa 1987 Türkiye genel seçimleri'nde Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Turgut Özal tarafından 1987 yılında kurulan 46. Türkiye Hükûmeti'nde Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer almıştır.

ANAP'tan istifa edip Fazilet Partisi'ne geçmesinin ardından 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisine katılmıştır ve 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Ayrıca 2007, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de AK Parti milletvekili olarak meclise girmiştir. Cemil Çiçek TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti üyesidir.