Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 şüpheli hakkında iddianame Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 2 şüphelinin 'azmettirme', 18 şüphelinin ise 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasın talep edildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye ilişkin yayınlanan bilgi notunda, uluslararası hukuk 'mülkilik ilkesi' ve '1963 Tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi' hükümleri gözetilerek, olayın aydınlatılması için yürütülen soruşturmanın 24 Mart itibariyle tamamlanarak iddianame hazırlandığı belirtildi.

HTS KAYITLARI VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Savcılıkça yayınlanan bilgi notunda, soruşturmanın yürütüldüğü esnada Cemal Kaşıkçı, müşteki ve tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının incelendiği, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girişi, şüphelilerin Türkiye'ye gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna gidişleri ile ilgili kamera kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

54 TANIK DİNLENİLDİ

Soruşturma kapsamında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk konutu, araçları, maktulün evi, şüphelilerin konakladığı otel odaları ve şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı köyü'ndeki çiftlik evinde arama ve olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı bilgi notunda, maktulün bilgisayarında incelemelerin yapıldığı ve 54 kişinin tanık olarak beyanının alındığı kaydedildi.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

İddianameye ilişkin bilgi notunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı olan müşteki Hatice Cengiz ve tanık beyanları, olay yerinde yapılan incelemeler ve aramalar, olay yeri inceleme tutanakları, kamera görüntüleri, hava alanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporları, bilirkişi raporları Suudi Arabistan Mahkemesinde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen tüm deliller doğrultusunda 20 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliklerinden tutuklanmalarına yönelik yakalama emri alındığı, İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne ulaştırıldığı belirtildi.

VELİAHT PRENS SELMAN'IN DANIŞMANI ŞÜPHELİLER ARASINDA

İddianamede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eyleminin gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere talimat verdiği iddia edilen eski Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El Asırı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani'nin 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Maktulü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği yaptığı iddia edilen şüpheliler Mansour Othman M. Abu Hussaın, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaıgy, Mustafa Mohammed M. Almadanı, Saifsaad Q. Alqahtanı, Thaar Ghaleb T. Alharbı, Badr Lafi M. Alotaıbı, Turki Musharraf M. Alshehrı, Fahad Shabib A. Albalawı, Waleed Abdullah M. Alshehrı, Mohammed Saad H. Alzahranı, Naif Hassan S. Alarıfı, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawı, Khalid Aedh G. Alotaıbı, Meshal Saad M. Albostanı, Muflih Shaya M. Almuslıh, Ahmed Abdullah A. Almuzaını ve Saad Muid Alqarnı'nın ise 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edildi.

Öte yandan kasten öldürme eylemine doğrudan azmettiren ve delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla dosyaları ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA