Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
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Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da yaşayan ailesi, Kaşıkçı'yı öldürenleri affettiğini açıkladı. Kararı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek babası için tazminat, maaş ve villa alan Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı duyurdu.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
22.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:06

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldükten sonra parçalarına ayrılarak cansız bedeni yok edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, cinayeti işleyenleri affetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Başkonsolosluk binasında vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir açıklama yayınladı. Babaları Cemal Kaşıkçı'nın katillerini bağışladıklarını belirten Salah, Allah'ın rızasını kazanmak üzere bu kararı aldıklarını savundu.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu

AÇIKLAMASINDA AYETE DE YER VERDİ

Salah, açıklamasında, "Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez" mealindeki Şura Suresi'nden bir ayete yer verdi.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu

FOTOĞRAFI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Daha önceden yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün siyasallaşmasını istemediğini vurgulayan Salah Kaşıkçı, Kral Selman bin Abdulaziz'in kendisine başsağlığı dilerken, çekilen endişeli görüntüsüyle medyada tanınmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu

MAAŞ, TAZMİNAT VE VİLLA

Suud yargısı, olayla ilgili geçtiğimiz yıl 5 kişi hakkında idam kararı verirken, 3 kişiye de hapse mahkum etmişti. Cinayetin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek babası için tazminat, maaş ve villa alan Salah Kaşıkçı, karardan memnun kalmış ve "Adalet yerini buldu, mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

2 Ekim 2018'de gittiği Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'yla ilgili 20 Ekim'de yazılı açıklama yapan Suudi Arabistan Krallığı, gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair 31 Ekim'de yaptığı basın açıklamasında şu bilgileri verdi: "Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. "Kaşıkçı'nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir."

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıksa da cesedi bulunamadı.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Suudi Arabistan'da açılan davada yargılanan 11 sanıktan 5'i idama, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişi de toplam 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu açılan dava ise sürüyor.

Dünya Manşet

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