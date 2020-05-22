Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da yaşayan ailesi, Kaşıkçı'yı öldürenleri affettiğini açıkladı. Kararı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek babası için tazminat, maaş ve villa alan Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı duyurdu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldükten sonra parçalarına ayrılarak cansız bedeni yok edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, cinayeti işleyenleri affetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Başkonsolosluk binasında vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir açıklama yayınladı. Babaları Cemal Kaşıkçı'nın katillerini bağışladıklarını belirten Salah, Allah'ın rızasını kazanmak üzere bu kararı aldıklarını savundu.

AÇIKLAMASINDA AYETE DE YER VERDİ

Salah, açıklamasında, "Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez" mealindeki Şura Suresi'nden bir ayete yer verdi.

FOTOĞRAFI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Daha önceden yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün siyasallaşmasını istemediğini vurgulayan Salah Kaşıkçı, Kral Selman bin Abdulaziz'in kendisine başsağlığı dilerken, çekilen endişeli görüntüsüyle medyada tanınmıştı.

MAAŞ, TAZMİNAT VE VİLLA

Suud yargısı, olayla ilgili geçtiğimiz yıl 5 kişi hakkında idam kararı verirken, 3 kişiye de hapse mahkum etmişti. Cinayetin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek babası için tazminat, maaş ve villa alan Salah Kaşıkçı, karardan memnun kalmış ve "Adalet yerini buldu, mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.