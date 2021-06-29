Cemal Doğu Nevşehir Belediyespor'da
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Cemal Doğu Nevşehir Belediyespor'da

Cemal Doğu Nevşehir Belediyespor'da
Bültenler - Haberler | Güncel

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Yalovaspor'dan kanat oyuncusu Cemal Doğu'yu kadrosuna kattı.

Sportif Direktörlük görevine Tuncay Koçin ve Teknik Direktörlük görevine Yusuf Tokaç'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Nevşehir Belediyespor, Ömer Gür'ün ardından kanat takviyesini Cemal Doğu ile gerçekleştirdi.

Daha önce Diyarbakırspor, 24 Erzincanspor, Van BBSK, Cizrespor ve Turgutluspor gibi kulüplerde oynayan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yalovaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Cemal Doğu, kulüp yöneticileri ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve forvet arkası pozisyonunda da oynayabilen Cemal Doğu, imza töreninin ardından Nevşehir Belediyespor forması ile ilk pozunu verdi.

Nevşehir Belediyespor gibi büyük bir camiaya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Doğu, camiaya layık olabilmek için çalışacağını söyledi.

Doğu, "Tüm spor camiasının yakından tanıdığı ve hedefleri olan bir takımda oynayacağım için heyecanlıyım. Umarım sahadaki mücadelemle taraftarlarımızın kısa sürede kendimi gösteririm. Bana bu fırsatı verdiği için yöneticilerimize ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" dedi.

Cemal Doğu'nun takıma çok şey katacağına inandıklarını ve kendisine güvendiklerini söyleyen Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, oyuncuya yeni sezonda başarılar diledi.

Takımın eksik bölgeleri için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Dirikoç, Nevşehir'e yakışan bir takım oluşturacaklarını açıkladı.

Dirikoç, "Önemli olan birlik beraberlik. Beraberlik olduğu sürece de Nevşehir Belediyespor daha iyi yerlerde olacaktır. Herkesin Nevşehir Belediyespor'a destek olmasını istiyoruz. Takımımıza en çok faydalı olacak,bizi üst seviyelere taşıyacak karakterli, azimli, heyecanlı ve en önemlisi takım ruhu ve disiplinine uyumlu bir oyuncu grubu oluşturacağız. Yaptığımız görüşmeler sonrası sözleşme aşamasına geldiğimiz oyuncuları önümüzdeki günlerde kamuoyu ve taraftarlarımızla paylaşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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