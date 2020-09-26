Cem Yılmaz - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi soruya cevap verdi? 26 Eylül Cumartesi sesli soru ne ve cevabı nedir?

Son dakika: ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Cem Yılmaz telefon jokeri olarak yarışmaya katıldı. Sesli soru olan 7. soruya cevap veren Cem Yılmaz yarışmaya renk kattı. Peki 7. soru neydi? Cem Yılmaz hangi soruya cevap verdi?