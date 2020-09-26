Cem Yılmaz - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi soruya cevap verdi? 26 Eylül Cumartesi sesli soru ne ve cevabı nedir?
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Cem Yılmaz - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi soruya cevap verdi? 26 Eylül Cumartesi sesli soru ne ve cevabı nedir?

26.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:05
Cem Yılmaz - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi soruya cevap verdi? 26 Eylül Cumartesi sesli soru ne ve cevabı nedir?

Son dakika: ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Cem Yılmaz telefon jokeri olarak yarışmaya katıldı. Sesli soru olan 7. soruya cevap veren Cem Yılmaz yarışmaya renk kattı. Peki 7. soru neydi? Cem Yılmaz hangi soruya cevap verdi?

Cem Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster programına telefon jokeri olarak katıldı. İlk önce kısa bir muhabbet oldu. Ardından sesli soruyu dinledi ve Mozart cevabı ile doğru cevabı verdi. Peki soru tam olarak neydi? Soru ve cevabı nedir?

CEM YILMAZ'IN TELEFON JOKERİ OLARAK CEVAPLADIĞI SORU NEDİR?

Cem Yılmaz'ın cevapladığı soru sesli bir soru idi. Önce sesli müzik dinlenildi. Ardından yarışmacı soruyu okudu. Soru aşağıdaki gibidir:

Dinlediğiniz "Yaylılar için 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekârı kimdir?

A: Çaykovski

B: Bach

C: Mozart

D: Beethoven

Cem Yılmaz - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi soruya cevap verdi? 26 Eylül Cumartesi sesli soru ne ve cevabı nedir?

Soruya Cem Yılmaz C şıkkı Mozart cevabını verdi. Yarışmacı da Cem Yılmaz'ın dediğini söyledi ve doğru cevapla bir sonraki 8. soruya geçti. Böylece yarışmacı 2. barajı geçerek en az 15 bin tl yi garantilemiş oldu.

Cem Yılmaz - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi soruya cevap verdi? 26 Eylül Cumartesi sesli soru ne ve cevabı nedir?

Sorunun doğru cevabı Mozart'tır.

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